韓國LION GAMES 研發直營的PC遊戲《靈魂行者》今（28）日在「2022漫畫博覽會」熱鬧開展，現場搶先亮相以第二季新篇章突襲副本「TRAGEDY FAIRY」打造的主題展區，即將推出的第10位角色「朵娜．奧妃婗」也驚喜現身漫博。本次展覽還特別邀請遠從韓國來台的人氣COSER퀸다미（Queen Dami）和몰리（Molly）及人氣實況主月希、小饅頭與玩家熱絡互動，並帶來許多精美的遊戲周邊與電競好禮，歡迎玩家們把握週末假期，前往台北世貿一館展區體驗《靈魂行者》全新副本場景與新角色同歡！

玩家熱情參與舞台互動

「朵娜．奧妃婗」新角色登場

《靈魂行者》即將於8月中旬迎接第二季全新改版，為了讓玩家可以在漫博期間搶先一睹最新內容，本次展區設計除了採用「TRAGEDY FAIRY」突襲副本場景外，還特別在場佈上規劃了新角色「朵娜．奧妃婗」展示區，佐以圖說和影片的方式來介紹登場。

「朵娜．奧妃婗」的稱號是「虛偽的幻影華爾滋（PhantomWaltz）」，因某件事故而進入昏睡，後受東部科學家「莉芙」的幫助而甦醒，並被培養成為二代靈魂行者。她所使用的武器是剪刀，剪刀通常會被拆分開來做兩把使用，擅長瀟灑戰鬥將敵人斬斷切割，其中，可以召喚能模仿朵娜部分技能的影分身一起戰鬥是最大特點。

COSER見面會 兩大熱門角色重現

LION GAMES為了感謝玩家支持，特別邀請韓國人氣COSER퀸다미（Queen Dami）和몰리（Molly）前來台灣漫博與玩家互動，兩位分別COSPLAY「琪．阿露爾」與「朵娜．奧妃婗」，不僅吸引熱情的玩家們在台下爭相拍照，並紛紛於舞台主題區排隊合影留下珍貴紀念，活動時間主持人更邀請玩家上台跟COSER互動、合照拍立得，現場玩家們嗨翻天，人氣爆棚。

韓國人氣COSER「Queen Dami」（左）及「Molly」（右）

副本守關賽 人氣網紅等你來挑戰

副本守關賽分為玩家場和KOL專場，開展第一天玩家踴躍參與擠爆現場，挑戰過程競速刺激，尖叫和歡呼聲不斷！而官方也特別於本週末（7/30～7/31）15:30～16:00邀請人氣網紅月希和小饅頭到場與玩家一同組隊進行副本示範賽，示範賽後，將邀請玩家組隊上台挑戰，過關秒數較示範組短的隊伍，即可獲得周邊好禮，最終獲勝的隊伍還可獲得漫博限定周邊贈品，喜歡《靈魂行者》的玩家千萬不能錯過，快來跟月希和小饅頭組隊挑戰吧！

副本守關賽「月希」、「小饅頭」週末現身

授權商品、電競產品 好禮大放送

LION GAMES為了回饋忠實的靈魂行者們，除了精彩萬分的舞台活動外，還準備了《靈魂行者》滑鼠墊、長抱枕等精美授權周邊，以及ACER Nitro5筆電、Cooler Master MM710 電競滑鼠、Cooler Master CK352 RGB機械式鍵盤、Cooler Master MH630 電競耳機等好禮，還有韓國進口飲料、餅乾送給現場玩家，讓大家都能滿載而歸。

《靈魂行者》集點活動摸彩獎品好禮大放送

《靈魂行者》現場遊戲贈品

LION GAMES《靈魂行者》「2022漫畫博覽會」參展資訊：

活動時間：2022年7月28日（四）至8月1日（一）10:00～18:00

活動地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

展區位置：D225-608

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