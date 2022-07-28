波蘭決定大手筆購買韓國的K2黑豹坦克，數量達到1000輛，這對韓國軍備產業具有里程碑意義 。

防衛部落格(Defense Blog)報導，波蘭國防部長布拉什恰克(Mariusz Blaszczak)表示，波蘭的計畫是購買1000輛K2坦克，將分成兩階段；第1階段是200韓國原裝的K2，第2階段是引進生產線，由波蘭生產後續800輛。

韓國k2坦克獲得波蘭的超大訂單。(圖/韓國陸軍)

布拉什恰克說：「第一批交付將於今年開始。第二階段是超過 800 輛 可稱為K2PL(K2波蘭版)，由於我們正在談判技術轉移，由波蘭國防工業生產。最終，第一階段的韓國原裝版，也將進行波蘭化，並達到 K2PL 標準。」

據維基百科，波蘭目前有4種坦克：美製M1艾布蘭式(Abrams)、德國豹2式(Leopard 2)、波蘭自行改裝的PT-91「堅韌」(Twardy)、前蘇聯留下的T-72；波蘭希望汰除蘇系的PT-91與T-72，留下的空缺就由K2 黑豹坦克補上。

T-72 和 PT-91 坦克則轉送給鄰國烏克蘭，協助烏克蘭對抗俄羅斯的入侵。

K2黑豹坦克是由韓國現代樂鐵(Hyundai Rotem)集團所設計、開發和生產的主戰坦克，於2009年10月在首爾國防展首次向公眾亮相。主武器是1門德國製造的萊茵金屬 120公釐/L55 滑膛砲，並獲得許可生產，發動機和變速箱系統也是德國授權，由韓國製造。