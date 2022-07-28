1997年成立的天玉集團龍騰建設，今年邁入第25年，為履行社會責任，龍騰建設長期致力慈善公益，27日晚間舉行「25週年攜手做公益」晚會，邀請協力廠商攜手捐贈300萬元給高雄市消防局搜救犬馴養中心等4單位，目前銷售中共6案，總銷金額達238億元，第3季末將公開銷售橋頭透天案，共32戶，鎖定喜歡有天有地的透天族群。

圖說：龍騰建設27日晚間在萬豪酒店舉行「25週年攜手做公益」晚會。(記者張雅雲攝)

龍騰建設27日晚間在萬豪酒店舉行「25週年攜手做公益」晚會，現場大咖雲集、氣氛熱鬧非凡，執行長黃文柔謝謝爺爺與外婆，一直以來相挺董事長黃學藤度過許多難關，因而集團名稱也是由他們名字來命名；總經理黃勁嘉也感性地表示，下一個25年還要董事長黃學藤繼續陪伴，表達感謝之情。

黃學藤秉持「取之社會，用之社會」的決心，回饋社會不遺餘力，每年提供國中小低收入戶獎助學金。歷年捐贈救護車、康復巴士、長照交通車、窄巷消防車、消防防護衣、AED(小型心臟電擊器)等給消防隊等相關團體使用之外，也關心偏鄉孩童並捐贈文具及日常用品，希望能透過捐贈拋磚引玉，為社會盡一份心力。

27日龍騰建設邀請協力廠商攜手捐贈300萬元，給高雄市消防局搜救犬馴養中心、台灣精英國際搜救協會、台灣導盲犬協會，以及社團法人臺南市徐園長護生協會等4個單位，以實際行動做公益。

邁向下一個25年的龍騰建設，今年推案主攻北高與台南，在高雄及台南共有4場成屋建案，已公開的有「鑫市鎮」、「鑫左岸」、「市政阿曼」，總銷共73億元，其中橋頭透天案位於高雄新市鎮，採先建後售，共32戶，預計第3季末公開。

3場在建銷售案「鑫高鐵III」、「鑫空樹」、「市政大道」，規劃2~3房，主攻首購族群，總銷達165億元，總計龍騰今年銷售中新案，總銷高達238億元。

黃文柔說，今年年中購入的鳳山區保泰路500多坪土地，總價約6億多元，該筆土地目前尚未動工，也是集團第5場危老案，配合政府讓高雄市容更加美好、更加安全，希望藉此喚起大眾對公共安全的重視，共創宜居城市。