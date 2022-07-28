陳景蘭洋樓裝置藝術暨金湖九宮格今天同步啟動，歡迎鄉親和遊客來打卡。（金湖鎮公所提供）

陳景蘭洋樓周邊也設計幾座大型裝置藝術，其中之一的戀戀心鎖牆「固若金湯」。（金湖鎮公所提供）

陳景蘭洋樓周邊也設計幾座大型裝置藝術，有象徵忠貞、永恆的「鑽石拱門」。（金湖鎮公所提供）

傳說可忘卻煩惱的「吊籃」，邀請妳也來坐一坐。（金湖鎮公所提供）

遊覽全鎮隱藏版景點更有機會拿到機車、電視、iphoneSE手機、switch和清淨除濕機、小米掃拖機器人等大獎。（金湖鎮公所提供）

金門全島建築規模最大的陳景蘭洋樓裝置藝術暨金湖九宮格今天同步啟動，金湖鎮公所歡迎民眾偕伴留下儷影雙雙的美好回憶，遊覽全鎮隱藏版景點更有機會拿到機車、電視、iphoneSE手機、switch和清淨除濕機、小米掃拖機器人等大獎。

金湖鎮公所說明，這項活動為期2個月，將於7月30日正式開跑至10月2日止，參加活動者須先到金湖鎮公所服務台領取九宮格挑戰卡(※開放領取時間為每天上午8點到中午12點，下午1點半到5點半，假日也可領取)，每人限領一張，需攜帶身分證正本及臉書或ig帳號認證完畢，才可獲得九宮格連線卡，接著前往各點打卡及蓋章，凡完成3條連線可獲贈50元購物券、4條連線可獲贈100元購物券、5條連線可獲贈200元購物券，九宮格全部連線可再獲贈摸彩券一張。

九宮格連線活動除了找出隱藏版景點外，也在振興地方經濟及活絡地方產業考量下，邀請129家商店共襄盛舉。九宮格裡面有三格是必須在金湖轄區商家消費才可蓋章，商家分成三大類，分別為：特產業、餐飲業、其它類。景點為：仿墓射口、裝置藝術-戀愛成功、黃海堡、三哨戰車、金湖轄區內精神標語-毋忘在莒、植物園-莊敬自強牆面。

今年彩品大加碼，有第一特獎機車一台，另有電視、iphoneSE手機、switch、清淨除濕機、空氣清淨機、吸塵器、小米掃拖機器人、平板、大烤箱等獎項以外，還加碼200項普獎（全聯禮券200元）。

陳文顧鎮長說明，今年陳景蘭洋樓周邊也設計幾座大型裝置藝術，供民眾打卡拍照，有象徵忠貞、永恆的「鑽石拱門」、「戀愛成功」印章、戀戀心鎖牆「固若金湯」、「南瓜馬車＋月光球」和忘卻煩惱的「吊籃」。相關活動單元可上金湖鎮公所臉書查詢。