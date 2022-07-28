面對震盪劇烈的資本市場，投資人選擇的不是擁抱現金，而是更積極分散布局。根據最新「2022施羅德全球投資人大調查」結果指出，與去年相比，台灣投資人持有股票的比重雖略有下滑，但持有現金資產的比例，從2021年的近8成，大幅下降至5成以下，顯示台灣投資人仍保持高度投資意願。

在當前總經趨勢下，台灣投資人對於共同基金、房地產與保單連結商品，有更強烈的偏好；且隨著投資知識提高，台灣投資人更懂得在經濟前景未明時，選擇可分散風險的投資商品。

此外，雖有超過6成台灣投資人認為自己有能力做出正確的投資決策，但也希望能獲得理財顧問的客製化服務。調查指出，相較全球投資人，台灣投資人雖然同樣在乎期望報酬率，但也關切理財顧問是否能協助掌握投資風險，以及進行主題式投資。

施羅德投信建議投資人，可採取分散布局來多元化報酬和風險來源，藉由具備耐震性與均衡布局的共同基金、或者投資型保單，以有風險控管的方式參與市場，即可在波動劇烈的市場環境中，掌握投資機會。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球33個市場、超過23,000位投資人調查。調查議題涵蓋投資人行為、退休、永續投資等等議題，為全球最具公信力之全球投資人大調查之一。

新冠肺炎疫情爆發後，主要國家央行普遍實施貨幣寬鬆政策，也帶來資本市場榮景。在這波「牛市」行情中，許多投資人積極參與，為追求更好報酬，他們也主動補充投資知識。

根據「2022施羅德全球投資人大調查」指出，相較去年僅7成投資人認為自己具備中等（intermediate）以上投資知識，今年調查中，認為自己具備中等以上投資知識的投資人已超過8成；且去年僅4％投資人認為自身的投資知識達專家（expert）等級，但今年竟有高達28％的投資人認為自己是「專家」，顯示有更多投資人熱衷於鑽研投資知識。而台灣投資人的投資知識水平，又明顯高於全球水準，屬於「聰明」的投資一族。

舉例來說，調查中有一個測驗題，提及「利率上升時，債券價格一般將發生什麼變化？」參與調查的全球投資人中，有47％會答出正確答案，也就是債券價格將下滑，但台灣投資人答對的比例高達54％，高出全球平均值7個百分點，凸顯台灣投資人不僅自認自己有能力做出正確的投資決策，實際上的表現也優於全球水準。

然而，在總經情勢未明朗、資本市場轉趨震盪的環境下，台灣投資人還是希望能獲得專業人士協助。調查指出，66％的台灣投資人期待投資機構應該負責確保投資人有足夠的金融知識水準，明顯高於全球（51％）與亞洲（55％）投資人；有53％的台灣投資人希望投資顧問應確保投資人具備足夠的金融知識，也明顯高於全球（39％）與亞洲（44％）投資人。這形成一個有趣的現象，就是台灣投資人雖對自己投資決策有自信，但也期待專業投資顧問能給予自身投資建議。

隨著歐、美等主要經濟體邁入升息循環，台灣投資人也更偏好多元布局、並朝向低波動的投資商品。調查指出，在過去6個月中，共同基金已成為最具吸引力的投資商品。

此外，如果問到台灣投資人希望未來聚焦哪些資產類別，前兩名為房地產（66％）與保單連結商品（61％）。

值得一提的是，即便今年市場動盪，台灣投資人持有現金資產的比例，從去年的79％、大幅下滑至今年的46％，差異達33個百分點可見台灣投資人仍積極投資，而非僅緊握現金部位。

施羅德多元資產策略產品經理蔡宛庭建議，投資人要兼顧報酬率與風險控管，不妨考慮全球分散配置的環球型多元資產基金、或者是投資型保單，作為核心布局。

她補充，對於通膨與主要央行貨幣政策發展持續影響市場，投資人在看到美國通膨數據下滑、企業表現的憂慮緩解之前，市場震盪格局恐將持續，以多元資產投組布局較佳。

她建議，對於股票態度謹慎，但也可以進一步開始尋找標的，例如進一步減少目前承受較大壓力的美股與歐股，部分獲利了結原物料股，同時開始尋找大陸股票投資機會，主要著眼於其疫情解封、貨幣政策相對寬鬆下可望有相對表現之優勢。

債券方面，蔡宛庭建議仍透過短天期美國國庫券的布局，維持較短存續期間配置，以因應美、歐央行均往緊縮貨幣政策方向前進的大環境。

此外，亦降低與股市相關性較高的非投資等級債券比重，進一步拉高投組的下檔保護。不過，隨著美國10年期公債已突破3％，債券的投資價值亦漸次浮現，建議開始採取緩步增持之投資策略。