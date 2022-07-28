大陸上海一名24歲甜美網紅Naomi自稱在國營企業上班，不時曬出住豪宅、擁有多輛超跑及許多名牌包，一直被認為是當地名媛，她的生活羨煞眾人；未料，近日Naomi被爆出涉嫌詐騙上億元遭刑事拘留，沒多久她的閨密也跳出來揭穿其真面目，自己也被騙幾百萬元，並證實Naomi目前在看守所。

24歲網紅Naomi平時會在網路上直播，長久以來一直以名媛富婆形象聞名，不僅自稱在上海杭州有豪宅，還有PO出多輛超跑，更曾經在直播間動輒豪撒幾十萬元禮物給男主播，讓眾人都信服於她的慷慨大方；27日有網友跳出來揭露Naomi真面目，稱她涉嫌上億元的詐騙案，已經被逮捕，引起網友熱烈討論。

Naomi被爆出涉嫌詐騙上億元遭刑事拘留，沒多久她的閨密也跳出來揭穿其真面目，自己也被騙幾百萬元。(圖/ 摘自蛋挞不要吃脆皮微博)

沒想到立刻有一名自稱Naomi閨密的網友表示，自己把她當好朋友所以在她開口借錢，二話不說就匯給她，過沒幾天人就斷聯，上百萬元就這樣拿不回來；直到透過Naomi某任男友，才得知她已經被逮捕，且在了解情況後發現Naomi名媛形象全假的，她名下什麼都沒有，房子和車子都是租來的，父母親只是普通人。最後也證實Naomi被逮捕一事，「她現在在看守所」。