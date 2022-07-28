基隆市長參選人謝國樑表示，基隆文教力非六都倒數，今日提出教育政策，盼以「學習權」取代傳統「受教權」，並提出「閒置校舍創新變身」政見，將以長照、青年就業、幼兒托育、身障庇護四大面向，作為長遠規劃，增進市民社會福利。

謝國樑表示，根據天下雜誌評比，基隆市文教力是「非六都中倒數第二」，因此提出教育政策三部曲中的第一部曲，落實「學習權」取代傳統「受教權」，讓基隆和國際上好的教育品牌合作，找到適合台灣教育體制的平衡點，並導入新式教學系統，改善、提升全市文教力，讓基隆的孩子能接軌國際。

此外，受少子女化衝擊，基隆各地招生不足，多間學校面臨轉型，包括三坑的尚智國小、深澳國小等，衍生校舍空間用地利用及管理問題。謝國樑提出，「閒置校舍創新變身」4大項措施，第一項主要解決長照問題與創造銀髮俱樂部，除導入如長照、日照中心系統外，將結合醫療、居家照護、超級商場、系列活動等，提供複合式青銀社區的多功能服務。

第二項將規劃以青年創業、青年交流為主軸，成立青創育成空間、個人工作室與策展空間；第三項，利用餘裕教室設立「公共托育中心、公共親子中心」、 舉辦多元學習情境語文故事屋，以及托育、社區親子服務等；第四項，成立身心障「小作手庇護工坊」，預計提供身障團體學習與庇護工坊空間。