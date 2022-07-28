曾替鄧佳華拍《華根初上》的導演圤智雨，25日和女星李妍瑾、小哥哥艾理公開徵選素人男優，冠軍能和F級女優孟若羽拍片，吸引約500人報名，最後由阿碩脫穎而出，取得出道的機會，但今（28日）圤智雨貼出與阿碩的對話截圖，透露對方的家人不支持，所以決定把機會讓給亞季軍。

圤智雨28日下午在臉書上傳與冠軍阿碩的對話截圖，表示：「很遺憾的冠軍剛剛跟我說家人的反對，所以放棄當男優，亞軍的饅頭變冠軍了，然後今晚會跟片商討論新的季軍人選，明天公佈，真是可惜呀」，文末，圤智雨呼籲新任冠軍先問家人同不同意，並提早測性病全餐。

從阿碩傳給圤智雨的對話中，可以知道他參賽時本沒想過能奪冠，是抱持著突破、挑戰自我的心態才來的，成績出爐後他思考幾天，決定婉拒拍攝機會，「因為後續家人親戚給的壓力，我真沒想過會變成這樣，也不想讓家人再度操心及面對輿論壓力」，他特地向圤智雨道歉，並將機會轉手給亞、季軍得主。

許多網友得知冠軍退出，紛紛留言：「好可惜，他挺喜感的」、「在台灣還是頂不住親友的道德壓力」、「下次舉辦類似比賽，應檢附全家同意書」。