致伸科技（4915）公告2022年第二季度自結損益，合併營收為202.83億元，淨利為7.58 億元，每股盈餘為1.58元。

第二季資訊產品佔致伸總收入的49％，其次是智慧生活產品30％和汽車／工業互聯網（AIoT）等相關產品21％。與去年相比，汽車／工業互聯網 （AIoT）等相關產品的比重持續增加，權重從2021年第二季度的14％和2021年第四季度的16％ 增加到2022年第二季度的 21％。

致伸表示，第二季度受到中國新冠疫情封城的影響，部分廠區因此短暫停工生產，受惠於B2B相機和新產品在相機模組應用的強勁需求，聲學產品由於零組件缺料造成先前產品出貨遞延已漸漸減緩，都對第二季度營收成長有所貢獻。

致伸科技資深副總暨財務長蕭英怡表示，展望2022年第三季，我們預計致伸的營收將持續受惠於汽車ADAS、B2B相機、多功能事務機、其它新業務和產品的增長、以及專業聲學產品在下半年進入旺季。

致伸表示，第三季營收將呈現年成長與季成長。因三感合一產品組合的多元與優化及新產品逐漸達到經濟規模，第三季度獲利也將呈現年成長、季成長。2022年第三季度因新事業群營收的成長，也將能抵消PC／筆電／電競等疲弱的需求。