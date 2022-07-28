MLB推薦賽事 : 7/30(六) 09:40，明尼蘇達雙城@聖地牙哥教士 (系列賽首戰)

聖地牙哥教士本季團隊薪資高達2.17億美元，但戰績卻不如預期，目前在國聯外卡排名第二，領先勝場不到1場，能否進入季後賽仍是未定之天。本週末教士將在主場迎戰美聯中區龍頭明尼蘇達雙城，雙城過去在教士主場打得十分順手，近10場作客教士戰績8勝2敗，是名符其實的奧客，而教士近期攻擊狀態低迷，面對來勢洶洶的雙城，勢必將面臨一番苦戰。

雙城季前以3年1.05億美元簽下明星游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)，與阿拉斯(Luis Arraez)組成破壞力極大的前兩棒，兩人本季上壘率都超過0.350，是雙城打線穩定的兩支箭頭。另一方面，雙城本季為了讓有玻璃人體質的明星外野手巴克斯頓(Byron Buxton)能穩定出賽，嚴格控管他的上場時間，今年比往年更為健康的巴克斯頓已擊出23發全壘打突破個人單季新高，如果巴克斯頓剩餘賽季能持續健康出賽，年輕又有天賦的雙城打線將會是美聯各隊投手的夢魘。

教士打線本季長程砲火嚴重不足，前美聯全壘打王沃特(Luke Voit)砲管鏽蝕，近兩季長打率都跌破5成，明星三壘手馬查多(Manny Machado)傷癒歸隊後的表現也不如上半季出色，7月的進攻指數僅有0.709，目前教士團隊全壘打80支國聯排名倒數第二，團隊場均得分4.32分也低於聯盟平均。以目前教士狀態，即使球隊能搶到外卡資格，但貧攻的打線恐怕很難在季後賽走得長遠。

雙城此戰預定先發投手是二年級生J.萊恩(Joe Ryan)，J.萊恩本季自責分率2.89、WHIP值1.05在水準之上，但從進階數據觀察仍有一些隱憂，J.萊恩本季製造打者擊成飛球的比例高達55.4%，被擊球仰角23.7也偏高。J.萊恩本季有一半出賽場次是面對實力較差的美聯中區球隊，如果不能解決球路進壘點偏高的問題，未來數據恐怕會大幅下修。教士則預計推出B.史奈爾(Blake Snell)應戰，B.史奈爾本季控球不穩的老毛病依舊沒有改善，每9局保送次數高達5.4次，雖然有不錯的三振能力，但控球欠佳導致場均投球局數僅有5局，自責分率4.75、WHIP值1.45都創下個人生涯最差紀錄。

教士7月在主場場均得分僅剩2.6分，不僅長打能力不足，打者攻擊效率低落也讓教練團難以用戰術搶分，打線狀態低迷不振。而雙城打線前段棒次有出色的上壘破壞力，團隊長打能力也位居聯盟翹楚，打線戰力與近況都遠優於教士。投手方面，教士B.史奈爾狀態不穩，此戰要投出宰制性的表現有難度，而教士牛棚本季狀態也不如上季，攻守近況較佳的雙城在系列賽首戰勝出機率較高，推薦「不讓分玩法-客勝」。