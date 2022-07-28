在中國官方決定設立一項規模高達3000億人民幣的基金搶救爛尾樓之後，外媒又引述大陸官方消息人士稱，中國將為陷入停滯的房地產開發項目發放1兆元人民幣（約合台幣4.43兆元）的低息貸款，以幫助房地產開發商走出財務困境，同時努力振興負債累累的房地產行業。

《路透》引述英國《金融時報》報導說，作為世界第二大經濟體的重要支柱，中國房地產業在一場又一場危機中步履蹣跚，在過去一年中一直拖累經濟增長的主要因素。在這個月一次抗議行動中，購屋民眾給中共當局施加了更大的壓力，使得當局被迫採取措施以平息社會不安的情緒。

報導引述參與政策討論的消息人士說，中國人民銀行將先透過國有商業銀行發放約2000億元人民幣（合台幣8857億元）的低息貸款，年利率約為1.75%。

報導說，這項計劃最近獲得中國國務院批准，將允許銀行將中國人民銀行貸款與自有資金一起用於為爛尾樓項目進行再融資。

《路透》本周稍早引述一位中國國有銀行官員的話說，中國政府計劃推出房地產基金，以幫助房地產開發商解決嚴重的債務危機，目標是籌集高達3000億元人民幣（合台幣1.33兆元）的資金。