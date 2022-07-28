台灣運彩xT1聯盟季外「T1 Wish希望列車」公益活動，前2周分別前進宜蘭壯圍國中與花蓮秀林國中，28日來到嘉義縣布袋鎮運動公園，面對在地百年小學新塭國小天真無邪的小球員們，兩位一日教頭台中葳格太陽當家球星陳靖寰與台南台鋼獵鷹明星控衛呂濟而變身鄰家大哥哥，展現十足親和力，不僅親切指導小球員籃球技巧，甚至直接下場和小球員一起打球，用籃球讓這群偏鄉學童綻放笑容。

新塭國小是嘉義布袋的百年學校，創校至今剛好百年，對於T1 Wish希望列車來到布袋，17位新塭國小籃球隊的小球員們都非常興奮期待，嘉義縣長翁章梁也特別抽空到場，感謝聯盟及台灣運彩前進偏鄉送愛心，翁章梁說：「很高興T1 Wish希望列車能夠選擇嘉義，來到我們布袋新塭這個小鄉鎮，這裡的新塭國小籃球隊雖然成立才短短2年，但去年就在全國少年籃球賽拿到第五名的成績，每個人一輩子都會有一段永難忘懷的回憶，我相信這次小球員們和職籃明星的相見歡，一定會讓他們永遠忘不了。」

為了幫助這群偏鄉學童，聯盟不僅和合作伙伴台灣運彩、Bybit、台灣中油、摩曼頓、星裕國際Wilson共同捐贈各種運動用品物資給小球員們，也派出兩位球星陳靖寰與呂濟而擔任一日教頭，親身指導各種獨門籃球技巧，好好為小球員們上了一堂職業級籃球課。

台灣運彩總經理林博泰說：「台灣運彩協助政府發行國家的運動彩券，大家每買100元運彩，就會有10元自動挹注到國家運動發展基金，用來提升國內的運動環境及產業，培育更多優秀的體育人才，對於下一代的培育，更是台灣運彩著重的目標，所以期望藉由『T1 Wish希望列車』為偏鄉學童帶來幫助，讓他們能夠愛上運動，享受運動的樂趣。」

今日活動分為「特別訓練營」與「矛盾鬥牛賽」，經過將近半個小時的特訓，小球員們分成兩隊，由陳靖寰與呂濟而分別領軍展開「矛盾鬥牛賽」，兩人賽前還加碼趣味賭注，輸家得要學贏家球隊的應援舞，比賽開始，只見小球員們賣力奮戰，兩位教頭大哥哥也在旁不斷加油激勵，最後還乾脆下場小秀身手，圓了小球員們和職籃球星同場較勁的夢想，最後由呂濟而領軍的「企鵝隊」奪勝，陳靖寰願賭服輸，賽後當場現學現賣跳起獵鷹應援舞。活動尾聲，陳靖寰和呂濟而還在現場開起小型簽名會，小球員們全都把握難得機會，爭相索取簽名、合影，並親筆寫下感謝小卡回贈給兩位球星，表達感謝之意。

陳靖寰說：「第一次來到布袋，真的感覺到這個地方溫暖人情味，小球員們又熱情又可愛，希望未來這些小球員們都能夠朝自己的籃球夢前進，我會為他們加油！」新塭國小籃球隊年紀最小的球員8歲洪梓鈞也開心地說：「好好玩，雖然以前沒有看過教練大哥哥的比賽，但以後我一定幫大哥哥加油！」

2022 T1 Wish希望列車圓滿落幕，聯盟會長錢薇娟表示：「聯盟連3週走進偏鄉送愛心、做公益，我們從宜蘭到花蓮再到嘉義，看到了很多小朋友們雖然因為一些資源不如大城市的小孩，但他們對於籃球的熱愛與投入卻絲毫沒受到任何影響，真的令我感動，今年T1 Wish希望列車圓滿落幕，但聯盟投入公益的腳步不會停歇，未來將持續推動基層籃球，為台灣籃壇培育更多優秀的人才。」