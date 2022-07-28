由於2022年卡達世界盃延後至11月中開踢，因此歐洲各國的足球聯賽都提前開幕，經過約兩個月的休兵，歐洲足球熱浪即將再次席捲全球，而率先打頭陣的就是「超級盃」。

絕大部份國家的足球聯賽都有舉行超級盃，而且通常都是在球季開踢前舉行（義大利和西班牙是少數例外），本周末更是難得一見的「超級盃日」，英格蘭、德國、法國、荷蘭、葡萄牙和土耳其的超級盃，通通都在這個周末登場。

超級盃（Super Cup）並不是美式足球的「超級盃」(Super Bowl，也有稱作超級碗)，而是指一場（也可能是主客兩回合，或是4隊參加例如西班牙超級盃）由前賽季國內頂級聯賽冠軍隊伍與國內最主要盃賽冠軍隊伍較量的比賽。假如前賽季聯賽冠軍和盃賽冠軍由同一隊獲得，則通常由聯賽冠軍與亞軍來參加超級盃。因此，超級盃可視為前賽季兩支最強隊伍的交鋒。跨國盃賽也有類似的設計，像「歐洲超級盃」由「歐洲冠軍聯賽」和「歐足聯歐洲聯賽」的兩支冠軍隊伍角逐，決定誰是歐洲最強。「南美超級盃」由「南美自由者盃」和「南美球會盃」的兩支冠軍爭奪，是一樣的意思。

超級盃在每個國家可能會用不同的名稱，英格蘭稱作「社區盾」（舊名為「慈善盾」），第一屆在1908年舉行，有114年歷史。曼聯是大贏家，30次參賽21次優勝，兵工廠和利物浦都是23次參賽，「槍手」贏16次、「紅軍」贏15次，不過利物浦今年有機會追平兵工廠的冠軍紀錄，因為他們今年將以足總盃冠軍身分，繼2019年後再一次與英超冠軍曼城爭奪社區盾。

紅軍雖然有15次社區盾冠軍的紀錄，但最近一次已是2006年擊敗切爾西，近15年只有兩次參賽紀錄但都落敗。曼城近11年6次參加社區盾，成績3勝3敗，最近1次贏球正是2019年擊敗利物浦，但去年以0：1不敵萊切斯特城。曼城季前踢了兩場熱身賽，1:0小勝德甲豪門拜仁慕尼黑具參考價值，挪威天才射手哈蘭德(Erling Haaland)也在這場比賽首次為曼城先發並取得進球。利物浦4場熱身賽2勝2敗，雖然以練兵為主，多派年輕小將先發，但0:4不敵曼聯，以及0:1敗給奧地利薩爾斯堡紅牛，狀態調整未如理想，好消息是新加盟烏拉圭射手努涅斯(Darwin Núñez)，在對德甲RB萊比錫的比賽中演出大四喜，紅軍以6,400萬鎊外加2,100萬鎊附加條款簽下的前本菲卡前鋒，表現值得期待。

利物浦近2個賽季與曼城交手5場，戰績1勝3和1敗，唯一贏球是去年足總盃四強，英超則是3和1敗。從雙方近年的交手戰績、熱身賽表現以及夏季轉會補強的各種狀況綜合評估，曼城不敗的機會較高，但由於曼城低賠，或許可考慮直取和局(社區盾和局不加時，直接踢PK決定勝負)。近9年的社區盾有7次開出2.5球小，但參考兩隊上季3次交手全部開大，近7近交手6次超過3.5球的情況來看，2.5球大和兩隊都進球，是比較穩當的選擇。