新竹市長參選人高虹安、沈慧虹及林耕仁，3人不約而同出席科管局布達及揭牌儀式。（王惠慧攝）

新竹科學園區管理局配合改制為國科會新竹科學園區管理局，28日下午舉行布達及揭牌儀式，民眾黨新竹市長參選人高虹安、民進黨新竹市長參選人沈慧虹，以及國民黨新竹市長參選人林耕仁3人首度同台，但在現場零互動。

新竹市長3位參選人首度出席同場合引發關注，沈慧虹最早到並先與現場來賓在貴賓室談話，接著林耕仁也到場，並最早進入典禮會場座位，高虹安最晚到場，她以立委身分受邀，坐在典禮第1排座位。3人在場內座位安排巧妙交錯，而到會場外的揭牌儀式上，也始終保持距離。

今是高虹安居隔期滿，典禮結束後她說第一天出關很開心，一早先到立法院參加公聽會，在確診期間取消滿多行程，接下來也必須趕緊補齊，但她也覺得很可惜，因自主健康管理期間，不能參加今晚即將開跑的城隍祭。

至於3位參選人不期而遇，高虹安說，其實參選人都在新竹市活動，可能都會遇得到，例如這1年來跑活動，就經常與林耕仁同場相遇，所以這都不意外，大家一起關心竹科都是好事。

沈慧虹則說，今受邀來布達典禮，過去市府與科管局長期密切合作，竹科X基地、第一軟體大樓也如火如荼進行中，相信讓更熟練、熟悉相關業務的人來繼續合作，無須中斷再摸索，對竹市、園區來說都是最棒的組合。至於3人同台，沈則說，自己今天是客人的身分來參加典禮。

針對3人不約而同來科管局參加典禮，林耕仁則說，竹科是台灣高科技重鎮，也是新竹市指標，揭牌及布達非常重要，因此自己當然要躬逢其盛，見證竹科未來發展。

至於日前科管局回函表示「未授權林智堅使用資料」，林耕仁則說，運用政府研究資料都需遵循規範，相信中華大學論文審議委員會會秉持客觀公正立場進行審理，也盼外界政治力不要干預學術自主。