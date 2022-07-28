桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲爭議，兩份論文高重複率，甚至錯字也相同，在涉抄襲對象余正煌出面聲明後更顯真相大白。台北市議員徐巧芯在臉書以遊戲「狼人殺」比喻，指出林智堅「准碩士」、「把蔡仁堅跟自己搞混」等錯誤，直批林智堅陣營邏輯死亡，戲稱應該把林智堅「票出去」（指投票解決掉）。

徐巧芯今(28日)在臉書以「#論文狼人殺」為標題寫道：「林智堅的律師（民進黨御用律師黃帝穎）已經聊爆，小智定狼，請大家這一輪記得把小智票出去。不知道大家有沒有玩過狼人殺？在這款邏輯遊戲裡面會讓玩家各自發言，讓其他玩家找出邏輯矛盾的地方進而知道誰在說謊。」

她解釋，「小智的論文門就是一場大型狼人殺現場，目前發言的進度是小智陣營的話太多，直接聊爆。面對『准碩士』的爭議，余同學提出了清楚的說明，但小智陣營含糊其辭說是『競選文宣這樣寫』，可是你自己的碩士學位有沒有，難道自己不知道，還要看文宣？只有不清楚林智堅到底有沒有畢業的余同學，才只能透過文宣了解小智的最高學歷不是嗎。」

徐巧芯並揪出林智堅版論文的錯誤處，「再來，按照林智堅的論文A、B、C三人分別是：林智堅、許明財、蔡仁堅，但他論文第11頁可能是複製貼上余同學論文，所以把A跟C搞混。C本來是蔡仁堅（也就是小智論文研究對象），卻被寫成自己了。而余同學的論文則沒有這個錯誤，邏輯是通順的。」

徐巧芯以狼人殺遊戲術語下結論，「說一個謊，就要說更多的謊來圓。狼人殺的遊戲就是在每個輪次玩家的輪流自述找到對方邏輯的錯誤，進而找出說謊者。這次小智的論文就好像這個遊戲一樣，小智陣營邏輯死亡，『定狼』無誤，這一輪我們玩家應該要一起把他『票出去』。」並標註「#女巫晚上記得毒陳明通」。

立委洪孟楷留言：「明明不是自刀局，但太想裝平民就漏洞百出；還敢悍跳預言家？票了啦！」桃園市議員黃敬平說：「我是女巫，我昨晚保善哥。我覺得巧芯發言有道理，我這局先跟票小智，下回合我會斟酌聽鄭運鵬發言。」

網友表示：「前蘇聯作家、諾貝爾獎得主索忍尼辛的一段話：『我們知道他們在說謊，他們也知道自己是說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們說謊，但是他們依然在說謊』。對照黃帝穎的發言，相當有感！」