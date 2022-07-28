于子育（左）和王彩樺在劇中同病相憐，演出好感情。（綠光劇團提供）

方宥心（左）和林雨宣在劇中要控制飽滿情緒又要唱歌。（綠光劇團提供）

謝銘祐（左）接獲陳明章的月琴，象徵傳承「吟唱歌者」的角色。（綠光劇團提供）

于浩威是歌手出身，一展好歌喉。（綠光劇團提供）

時隔2年，綠光劇團舞台劇《再會吧 北投》將於2022年下半年以「2.0 Revival版本」再次登上大舞台，演出規格全面升級。28日舉辦記者會，編劇吳念真，演員柯一正、王彩樺、于子育、林雨宣、方宥心等人皆出席，主辦單位也驚喜端出蛋糕，提前為明日過70大壽的吳念真慶生。

王彩樺在《再會吧 北投》飾演經營酒家「別有天」的老闆娘「愛嬌」，她與劇中一起經營酒家的「素卿」于子育，因同病相憐而惺惺相惜，2人一上台雖歡樂高歌，笑稱組成「素嬌姊妹花」，卻都為劇中坎坷遭遇哽咽。

王彩樺認為愛嬌是個歹命女人，經營酒家得被不同的男人糟蹋，更令她心酸的是為了還債逼迫養女下海賣初夜，她哽咽道：「我自己也有2個女兒，強迫孩子做不願意做的事，讓我很想哭。」她也一度入戲到無法跳脫角色，連去錄綜藝節目都被說身上仍有愛嬌的影子，隨著時間過去才漸漸走出來。

而最近演藝圈婚變頻傳，結婚20年的王彩樺坦言婚姻之路經營不易，自己和老公個性互補能互相體諒，雖有口角也能隨時講開，老公很支持她的演藝事業。她更自曝和老公的姻緣是去烘爐地擲茭杯，連續6個聖杯才決定結婚，「第7個是笑杯，神明笑我不要再問了，趕快去結婚。」她也將在11月初和超正女兒有演藝上的合作。

飾演王彩華養女「純純」的林雨宣在《人間條件七》跟《再會吧北投》都有被養母賣掉的劇情，她笑言「我是被賣的專門戶，中場過後我都會邊換衣服邊說，我要去被賣掉了。因為每場戲都很好哭，所以我越演越瘦。」

林雨宣和在劇中飾演那卡西歌女的方宥心都是歌唱選秀節目出身，但2人都認為音樂劇的演唱要難一些，因為情感太濃厚，常常都是哭著唱歌，「畢竟要把歌聲顧好，還要能表現悲傷的情緒比較難。」方宥心分享曾收到觀眾留言回饋，說她能把《追追追》唱得如此椎心刺痛，另她很開心，「以前聽到別人說我唱歌好聽很開心，但演舞台劇時，反而會想聽到觀眾說把一首歌唱得很感動。」

柯一正對於這次戲劇重新啟賣只有抱怨，「讀本完才叫我去吃飯，到第3版都沒人有問我，好像以為他們開完會我就會知道。」但他也認命笑說自己和吳念真的緣分太深，「有算命的說吳念真前世是酒家女，我是他的恩客，後來辜負了他，這輩子都要還他。」

在劇中扮演「吟唱歌者」角色的陳明章透露，「我覺得自己年紀也大了，是時候該適當的休息，把這個角色傳承給優秀的後輩」，因此今年部份的場次將由「台語金曲歌王」謝銘祐來擔任「吟唱歌者」，在開場及各幕銜接之間「自彈自唱」為觀眾演唱優美的旋律，兩位金曲音樂人也記者會上「交接月琴」，並為大家帶來一段演唱，做為兩代「吟唱歌者」的傳承儀式。

至於劇中默默守護淑惠的暖男「許志宏」一角，今年再度由滅火器主唱楊大正飾演，同時也會加入鄉土劇男星于浩威，2人共同演出。

綠光劇團宣布「會員專屬」早鳥預購將於 7月29日中午12點開放，8月1日中午12點則全面起售。購票請上兩廳院文化生活OPENTIX售票系統www.opentix.life