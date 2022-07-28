文化內容策進院（文策院）攜手誠品生活日本橋及台灣茶飲專賣店快樂檸檬（Happy Lemon）的「台灣漫畫喫茶」活動今天在東京開幕。文策院盼台日夥伴攜手進軍國際開拓商機。

台灣茶飲店與文策院、東京的誠品生活日本橋合作舉辦台灣漫畫喫茶活動，推出飲品「台灣茉莉花茶芒果冰沙with 椰果」及甜點「岩鹽起司蛋糕 with 芒果淋醬」。（圖/ 中央社）

台灣漫畫喫茶活動推出台灣漫畫試閱、特色台灣茶飲，也安排漫畫家與日本編輯座談，並與「日本角川集團」（Kadokawa）合作舉行閱讀台漫的線上社群活動。

在針對日本消費者的活動之外，文策院為協助台灣業者拓展市場，也舉辦日本出版產業的交流推介會，引介符合當地市場口味的台灣作品，希望同時透過針對一般消費者與產業市場面的兩種途徑，行銷台灣文化內容，開拓更多跨國商機與合作契機。

文策院副院長盧俊偉今天在台灣漫畫喫茶活動開幕儀式上致詞表示，台日有深厚的外交情誼，對彼此的文化內容接受度高，例如台灣漫畫作品近年屢獲「日本國際漫畫賞」、「京都國際漫畫．動畫獎」等肯定，對國內相關產業的海外布局而言，是值得持續深耕的市場。

他說，文策院除了協助業者參與日本最大的授權專業市場「日本授權展」，近年持續舉辦「台灣漫畫夜市」、「漫畫有聲音日本展」，與「腦內旅行台灣」等各種實體及線上活動，深化台灣品牌印象，增加日本市場對台灣文化內容作品的興趣與需求。

誠品生活日本橋的店長竹内朝子致詞時表示，台灣的美食和茶飲是日本民眾對台灣文化的代名詞，期待也能透過日本熟悉的漫畫領域，自然地融入日本社會，讓更多人感受到台漫的樂趣。

快樂檸檬海外戰略總監林太一表示，店鋪有一整面的台灣漫畫牆，遊客可閱讀台漫並品嚐特選台灣茉莉茶搭配芒果打造的「台灣漫畫喫茶」飲品，清涼一夏。

盧俊偉被媒體問及這次的跨界活動具體內容時表示，漫畫不會只停留在漫畫這個產業，而是會結合很多周邊的角色或是體驗的東西呈現，台灣也參考這樣的模式，所以在日本也透過與快樂檸檬的合作做跨界結合，未來不排除更多跨界合作的可能性，譬如與觀光合作。

他說，除了漫畫外，將尋求機會組製作委員會，將好的台漫作品予以動畫化，甚至是真人化的影視，讓更多人看到台灣好的作品，激發認同感，也會去做周邊的消費。

「在日本這個漫畫大國，要推廣台漫是否具信心？」被問及這個問題時，盧俊偉說：「我們現在大概是透過跟日本合製的方式，其實是台日兩邊共同孵育出的寶寶，就是自己的孩子。不管是日本的市場、台灣的市場，或是第3國的市場，我們可以跟台日的夥伴一起攜手進軍國際。」

台灣漫畫喫茶的實體活動今天起至 8 月 28 日在東京的誠品生活日本橋舉辦，將店內台灣茶飲店快樂檸檬打造主題空間，展示來自台漫推介網站「Taiwan Comic City」的 35 部台漫作品、設打卡牆，並提供日文的線上漫畫試閱。

同時，針對日本民眾喜愛的台灣美食，推出限定飲品「台灣茉莉花茶芒果冰沙 with 椰果」及甜點「岩鹽起司蛋糕 with 芒果淋醬」。

誠品生活日本橋書店也設置台漫專區，透過日文書介、日本聲優配音的有聲漫畫影片，以及販售已推出日文版的台漫作品。此外，將邀請台日同時發行作品「綠之歌-收集群風-」的漫畫家高妍，與發行「用九商店」及「Day Off」日本版的出版社編輯，在店內舉辦對談會，向讀者分享對台日漫畫特色的觀察。

在線上社群活動部分，延續文策院與日本角川集團合作的台漫外譯連載企劃，邀請日本讀者在這次活動網頁上試閱，由讀者決定最想知道劇情後續的作品，決選作品將可成為漫畫平台「Comic Walker」台漫專區的連載新作。

文策院也針對日本的出版社等產業人士舉辦交流推介會，邀請熟知日本出版市場的業界人士，向日本各大出版社編輯與版權人員等介紹具日本市場潛力、具多元題材與畫風特色的台漫作品，期待媒合更多版權交易與跨國合作機會。（編輯：黃自強）1110728