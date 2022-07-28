111年全中運，台中市代表隊榮獲120金，成績相當亮麗。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

111年全中運，台中市代表隊榮獲120金，成績相當亮麗。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

111年全中運，台中市代表隊榮獲120金，成績相當亮麗。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

111年全國中等學校運動會27日於花蓮順利完成3階段復賽賽事，台中市代表隊榮獲120金、96銀、130銅，連續2年以非賽會主辦縣市之姿奪下全國第一。台中市教育局指出，選手表現亮麗，預計8月26日舉辦表揚典禮，將發給體育獎金，並提供1年培訓獎助金。

由於新冠肺炎疫情延燒各地，造成原訂4月16日開幕的全中運部分種類延期，自7月1日起至7月27日止，分三階段時間進行並採「閉門賽」方式辦理。台中市學校代表隊在此次全中運共有18項、53人次破大會紀錄，1項、2人次破全國紀錄。

今年台中市代表隊代表隊勇奪120金、96銀、130銅，再次以非賽會主辦縣市之姿拿下全國第一，成績相當亮眼。去年全中運，學校代表隊拿下117金、111銀、139銅牌成績，不但金牌數及總獎牌數冠全國，也為台中創下首次以非主辦縣市奪冠紀錄。

教育局長楊振昇表示，教育局除將於8月26日辦理表揚典禮，針對優秀選手將發給體育獎金，並提供其為期1年的培訓獎助金；同時為協助學校長期發展體育，對於成績優異的學校，也將發給組隊獎金，做為學校延續運動團隊培訓工作的重要資源，提升台中競技運動實力及成績。

教育局指出，市長盧秀燕上任後重視學校體育推展並支持教育經費編列，教育局致力推展學校體育活動，推廣學校普及化運動及建立三級培訓制度，在體育班、基訓站、校隊及社團方面的發展都給予必要協助。