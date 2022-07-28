中共中央政治局28日召開會議，強調要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。

針對當前大陸經濟形勢，會議指出，要鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

新華社報導，中共中央政治局28日召開會議，由中共中央總書記習近平主持，本次會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。

會議強調，要做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

針對疫情形勢，會議指出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作，對疫情防控和經濟社會發展的關係，要綜合看、系統看、長遠看，特別是要從政治上看、算政治賬。堅持動態清零，出現疫情必須立即嚴格防控，並做好病毒變異跟蹤和新疫苗新藥物研發。

會議提到，宏觀政策要在擴大需求上積極作為，財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支援，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。

會議指出，要全方位守住安全底線，要強化糧食安全保障，提升能源資源供應保障能力。要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。