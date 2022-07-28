高股息台股ETF成為近年市場的當紅炸子雞。元大投信表示，為滿足投資人打造穩定現金流的需求，28日宣布將旗下元大台灣高股息低波動ETF（00713），由年配息改為「季配息」，並定於每年的3月、6月、9月、12月除息，同時納入「收益平準金機制」，有利提供穩定的股利配發。

元大投信表示，00713改為「季配息」後，預計將於今年9月進行除息交易，所以現在進場00713的投資人，在今年就可以參與到9月和12月兩次除息。

據統計，元大台灣高息低波ETF自2017年9月上市以來，近4年每單位配發金額依序為1.55元、1.6元、1.7元和3.15元，每年配息金額逐年成長。

且觀察00713所追蹤的特選高息低波指數，在最近一次指數成分股異動後，成分股的加權平均現金股息率攀升到7.5％，使得00713配息金額備受市場期待。

法人指出，00713除了持續扮演高股息ETF資優生外，在資本利得部分也繳出亮眼成績。根據理柏資訊計算，截至今年6月底，00713在過去1年、2年和3年的含息報酬率分別為0.12％、43.16％和50.83％，經歷過去一年台股的劇烈震盪，00713依舊守住正報酬表現，讓投資人在獲取配息收益的同時，也能享受到資本利得的成長。

再者，以波動風險來看，00713在過去1年的年化波動率僅為10.83％，明顯低於台灣加權股價指數的15.23％，符合「低波動」產品訴求，使得00713無論在資本增值、配息收益、波動風險等3大面向，都有出色的表現。

元大台灣高股息低波動ETF基金研究團隊表示，00713現階段在持股布局上，以低本益比和高殖利率的電子股為主，占比約6成，主要持股如華碩、仁寶、光寶科、群光等，其餘部位則是配置在營運穩健的台塑、台灣大、卜蜂、宏全、中保科等老牌存股型標的，使得在美國聯準會加速升息引發的市場劇烈波動下，00713仍展現良好的耐震能力。 元大投信指出，相對於一般高股息ETF，00713在選股邏輯上，涵蓋更多基本面與股價動能面因子，而且採取價值選股哲學，「本益比」是00713重點的成分股篩選標準，透過定期買進本益比相對低廉的股票，賣出漲多昂貴的股票，優化投資組合。

此外，在00713的投資組合建構策略上，是以個股與個股間有低連動特性，來進行權重配置，達到ETF低波動度的訴求，而非單純將低波動度股票納入成分股，所以不容易讓相對較低的波動度壓抑到基金績效，這是00713與其他以低波動度為訴求的台股ETF產品不同之處。