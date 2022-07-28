聯準會（Fed）7月利率會議如期決議升息3碼（1碼是0.25個百分點），將聯邦基金利率區間調升至2.25％至2.5％，全力對抗高通膨，Fed主席鮑爾表示升息速度將取決於經濟數據，未來某個時點可能放緩升息步調，激勵全球股債齊揚，Fed升息抗通膨基調不變，基礎建設及公用事業產業獨特防禦力，後市表現可期。

富蘭克林證券投顧表示，Fed因應貨幣政策緊縮對經濟和通膨的遏制效果，決策官員保留未來調整升息速度的彈性，有助緩解金融市場擔憂，未來股市反彈能走多久多遠，端視通膨數據及景氣情勢而定。面臨經濟成長放緩、通膨、升息步調及地緣政治風險等眾多不確定性，基礎建設及公用事業產業具備獨特的防禦能力，受到這些總經變數的影響很輕微，甚至可以將通膨和利率風險轉嫁出去。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，現階段投資基礎建設股票有四大利基，首先是攻守兼備，基礎建設提供的都是經濟活動中必要之服務，不論在股市上漲或下跌期間可發揮跟漲抗跌的效果；其次是提供穩定且高度可預測的現金流，基礎建設公司多是受到政府監管或是具備特許經營權或長期契約支持，在法令或契約制度下公司可在受監管資產基礎下賺取長期可允許投資回報，現金流量可預測性高，進而帶動股利和股利成長。

其三是獨特的通膨轉嫁優勢，從定價機制、市場結構和需求波動度來看，基礎建設產業的通膨轉嫁能力優於房地產和商品資產；其四是長期結構性成長機會，全球正積極擴大基礎建設投資、尤其是亞洲，積極興建或升級經濟發展中重要的基礎建設，而在全球朝2050淨零排放的政策目標下，未來每年必須投資上兆美元的基礎建設投資，基礎產業受惠於脫碳趨勢的程度及廣度高於其他任一個產業，人們改變溝通的方式帶動數據傳輸和通訊塔的需求，也為通訊基建帶來長期順風。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利認為，在基礎建設支出支持下，美國受監管的公用事業產業，有很多機會投資在減少碳排放和現代化電網，預估今年公用事業產業平均獲利及股利，以年率約5％至6％增長，部分成長較快的公司可望實現7％至8％的增長。

富蘭克林證券投顧強調，不論受監管公用事業或使用者付費資產的運輸基礎建設，在各種經濟循環階段，均可提供穩定且可預測的現金流，基礎建設或公用事業產業的股利水準，隨公司的資產規模連動、受到經濟循環起伏的影響較小，跟傳統的股債資產連動性低，納入投資組合有助分散風險並提高獲利空間。值此低成長及高通膨的波動環境，建議投資組合可納入全球基礎建設和公用事業產業型基金，防禦波動同時網羅長線商機。