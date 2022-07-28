日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )「So-net夏日學園祭」(28)日於漫畫博覽會首日登場，以玩家最愛《超異域公主連結☆Re:Dive》好朋友舞演出揭開序幕。今年展區結合旗下代理遊戲《超異域公主連結☆Re:Dive》、《白貓Tennis ～Rematch～》、《白貓Project》及《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》等共同打造濃濃日式學園祭風格，玩家完成指定關卡即獲得展場限定好禮，並可參加加碼抽獎活動！此外，首2日舞台活動更邀請《全明星》運動員夏和熙及阿樂出席參與《白貓Tennis ～Rematch～》網球爭霸賽活動，並於 8月1日舉辦《超異域公主連結☆Re:Dive》4周年慶生派對與玩家同樂開趴！

歡慶公主連結四週年，好朋友舞驚喜再現

夏和熙、阿樂熱血站台 白貓網球爭霸賽即刻開戰

慶祝《白貓Tennis ～Rematch～》遊戲上市，特別邀請《全明星》人氣選手夏和熙及阿樂與玩家一起PK玩網球，現場對戰笑聲不斷，最後玩家以堅強實力，在數分鐘內贏得勝利，在白貓網球世界中實力更勝運動選手，開心抱回白貓網球獎勵！

夏和熙出席白貓網球爭霸賽，與玩家一起PK爭霸

「So-net夏日學園祭」開幕，夏和熙出席白貓網球爭霸賽

「So-net夏日學園祭」開幕，夏和熙出席白貓網球爭霸賽

So-net攤位吸引大批玩家湧入排隊

闖關活動熱鬧啟動 多重驚喜好禮大放送

「So-net 夏日學園祭」攤位活動火熱精彩，提供遊戲試玩、主題拍照區及生日祝福牆等關卡供玩家暢玩，即日起至8月1日展覽期間玩家至So-net 服務台領取「學園祭集章卡」，集滿6個闖關遊戲章即可領取專屬好禮及參加抽獎活動，人人都有機會抽中精美正版周邊！

【闖關活動1】《入學寫真》COSER主題拍照

拍下遊戲拍照區並且打卡上傳至個人社群平台，#「公主連結4周年快樂」，經工作人員驗證後，即可獲得1個集章並獲得公主連結貼紙1份。

【闖關活動2】《遊戲試煉》公主小遊戲挑戰

玩家完成挑戰公主連結「啾啾大恐慌！保衛起司大作戰！」、「猛訓打擊道！美里的全壘打訓練場」或「香織的靈魂式空手道場」任一遊戲關卡，即可獲得1個集章並獲得虛寶卡。

【闖關活動3】《祝福留言》4週年祝福牆

玩家以平板寫下留言或繪圖的生日祝福，除了可獲得1個集章及公主連結貼紙1份外，祝福留言與繪圖將會投放在現場大電視牆中與所有玩家分享；若玩家將留言牆畫面上傳至《超異域公主連結☆Re:Dive》FB官方粉絲團指定貼文的留言處，留言數達指定數字，即可獲得額外獎勵！

【闖關活動4】《黑貓測驗》我是智多星

玩家挑戰《黑貓測驗》問答題，即可獲得1個集章並獲得《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》資料夾或虛寶卡。

【闖關活動5】《成果發表會》誰是最佳人氣王

玩家參加現場投票支持喜愛的角色，即可獲得1個集章並獲得《白貓Project》虛寶卡。

【闖關活動6】《網球挑戰》界內得分賽

So-net 闖關活動《入學寫真》COSER主題拍照區

So-net 闖關活動《遊戲試煉》公主小遊戲挑戰

So-net 闖關活動《祝福留言》4周年祝福牆

So-net 闖關活動《黑貓測驗》我是智多星

So-net 闖關活動《成果發表會》誰是最佳人氣王

So-net 闖關活動《網球挑戰》界內得分賽

為給玩家更有趣的遊戲體驗，《網球挑戰》關卡除了提供玩家遊戲試玩外，還可以參加網球練習遊戲，完成指定活動後，即可獲得1個集章並獲得《白貓Tennis ～Rematch～》壓克力氣囊支架或是虛寶卡。

「So-net 夏日學園祭」活動資訊：

展出時間：2022年7月28日(四) ~8月1日(一) 10:00~18:00

展出地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)

攤位位置： 近基隆路世貿廣場入口(D829-836)

更多關於「So-net 夏日學園祭」的活動資訊，請以So-net 官方粉絲團及各遊戲粉絲團活動公告為準：

《So-net 遊戲中心》官方網站

So-net 官方粉絲團

So-net 官方Instagram

《超異域公主連結☆Re:Dive》粉絲團

《白貓Tennis ～Rematch～》粉絲團

《白貓Project》粉絲團

《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》粉絲團