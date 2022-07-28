新北市兒童藝術節泡泡車現身新北市民廣場，現場孩童玩得不亦樂乎。（新北市文化局提供）

新北市兒童藝術節明（29日）晚間7時登場，其中引人注目的泡泡燈光互動裝置「泡泡探勘隊」由藝術家李文政打造，他善用燈管、招牌等元素，營造獨特且亮眼的濃厚台式風格作品，讓民眾猶如置身五彩繽紛世界。

李文政表示，這次的作品以飛行器的意象融入泡泡、砂礫坑、推車等互動設計，加上燈光變換，營造極富童趣的繽紛沉浸式氛圍，是針對兒藝節活動特性的重要嘗試。

新北市文化局表示，今年兒藝節開幕演出即將於29日晚間7時登場，邀請舞鈴劇場帶來《生命之光》精彩演出。舞鈴劇場媲美百老匯的音樂劇創作與獨步全球的聲光扯鈴演出，巡迴世界30國大獲好評。

這次帶來經典作品《生命之光》，融合音樂、舞蹈、馬戲和多媒體科技藝術，內容描述大地之母創造了「阿米巴」，代表了生命中最原始純真的初心，透過它的眼睛，讓觀眾看見美麗新世界。

此外，今年兒藝節藝術裝置還包括何理互動「觀月計畫」，以及同樣具聲光效果的「太空飛梭」、「宇宙隧道」等，將市民廣場打造成一座星際遊樂園。

開幕當天文化局還準備了留言送好禮活動，只要在活動現場跟任一藝術裝置拍照，並於文化局臉書粉絲團指定貼文下上傳留言，就有機會獲得獨家限量文創品。

詳細活動訊息可上「2022新北市兒童藝術節」活動官網或新北市文化局臉書粉絲團查詢。