廖家儀開心過生日。（民視提供）

《市井豪門》為獅子座壽星們慶生。（民視提供）

《市井豪門》為獅子座壽星們慶生，大家互抹奶油。（民視提供）

《市井豪門》為獅子座壽星們慶生，大家互抹奶油。（民視提供）

廖家儀和好友岳庭、李佩甄一起打高爾夫球。（摘自臉書）

廖家儀和好友岳庭、李佩甄一起打高爾夫球。（摘自臉書）

女星廖家儀近期復出返台拍戲，28日剛好是她46歲生日，民視《市井豪門》劇組及演員一起幫她慶生，讓她感動地說「真的很謝謝，在家人都在香港的時候，還收到大家的關心及祝福」。她也在生日這天和好友岳庭、李佩甄一起去打高爾夫球，結果幸運打出「Birdie」，讓她開心直呼：「Amazing⋯⋯生日的birdie！天啊我大概快要10年沒抓鳥了！跟自己的姐妹打就是不一樣，水啦水啦水啦，而且是no through」。

廖家儀2009年結婚後，婚後育有2子1女，2017年隨老公定居香港，把家庭幸福美滿，令外界稱羨；近期她為了民視新8點檔《市井豪門》重返台灣演藝圈，而人稱「鐵娘子」的廖家儀，還是先把小孩的課業及活動都安排好，才獨自搭機返台，一回來就是進入瘋狂的拍片生活。

她許下生日願望，希望疫情可以趨緩，每個人都能照常生活，另一個就是主演的《市井豪門》拍攝順順利利、收視冠軍。劇中飾演廖家儀老公的何豪傑，也在廖家儀吹蠟燭的那刻，將奶油抹在她臉上，此舉讓廖家儀玩性大開，追著導演劉恩傑及雷洪，甚至抹大把的鮮奶油幫他們敷臉，現場瞬間玩起「你追我塗」的遊戲，演員群滿場跑，趣味十足。

廖家儀也分享收到家人傳來小孩拍的祝福影片，她一秒落淚說：「我好自責，第一次媽媽的生日不在他們身邊。」大兒子還自彈自唱創作一首歌曲送給她，小兒子最不喜歡唸英文，卻自己翻字典並寫了一封英文祝福卡片給她，讓她驚喜萬分。雖然想家想小孩，但廖家儀說，謝謝家人支持並給她空間，尤其女兒很可愛還說「妳要趕快回去演戲，不然等到妳老了，想要演戲就只能演奶奶了喔」，讓她鼓起勇氣決定重返演藝圈。