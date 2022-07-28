《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國賽區(LCK)本週進行至第7週，距離例行賽結束，尚有約3週的時間。例行賽戰績排名前6的隊伍，將獲得晉級季後賽的資格，截至第6週的賽事結束，排名前6的隊伍分別是GEN.G戰隊、T1戰隊、DWG戰隊、Liiv沙盒(LSB)、KT羅斯特(KT)及巨龍X(DRX)等隊伍，其中GEN.G及T1分別都已拿下11勝的戰績，兩隊確定晉級季後賽。本週六(7/24)有兩場精彩的賽事，分別由DRX對上LSB、T1對上GEN.G，比賽在虎牙直播、Twitch或是YouTube…等網路平台都能看到，精彩可期，切勿錯過，以下是相關分析：

7/30(六) 16:00，Liiv沙盒@巨龍X，推薦：「大2.5(局)」勝

LSB目前戰績8勝4敗(排名第4)、DRX目前戰績7勝5敗(排名第6)，雙方前次交手在6/29(三)，最終由LBS以2：1拿下勝利。前次比賽，第1局，DRX低估英雄「婕莉」的破壞力，讓LSB下路Prince搶下「婕莉」並在比賽中發育，最終打出13／1／4 (擊殺數／死亡數／助攻數)的精彩成績，搶下首局勝利；第2局，戰局峰迴路轉，先是DRX在比賽中打出逾7千的經濟優勢，就在LSB看來大勢已去之時，LSB打野Croco以一對多搶下遠古龍逆轉戰局，可惜LSB最終未能守住，最後DRX在搶下第3隻巴龍後順勢推塔後贏下該局勝利；決勝局，LSB祭出奇招，上路Dove選用「阿祈爾」建功，全局打出3／1／8的成績，隨著比賽進入後期，LSB下路「亞菲利歐」及「貪啃奇」的英雄組合進入發力期，最終也貢獻7／1／2、0／3／13的成績，幫助隊伍拿下比賽勝利。本場比賽，兩隊實力相當，雙方選手都有不錯的實力、近期狀態也不差，前次比賽交手即互有勝負，本次再度交手，看好雙方能再打滿3局。

7/30(六) 19:00，GEN.G戰隊@T1戰隊，推薦：不讓分「T1戰隊」勝

GEN.G目前戰績11勝1敗(排名第1)、T1目前戰績同樣11勝1敗(排名第2，因為T1的敗局數較多，所以排名落在GEN.G之後)，雙方前次交手在7/8(五)，最終由T1以2：1拿下勝利。雙方前次比賽，第1局，GEN.G打出完美的中野(中路及打野)連動，由中路Chovy及打野Peanut兩人合作拿下7個擊殺及7個助攻的成績，最終以9：3(擊殺數)的比數搶下首局的勝利，GEN.G也繼續保持本賽季首局藍方的不敗紀錄；第2局，中路Chovy雖有不錯的發揮，可惜隊友不給力，GEN.G下路Ruler熄火，全局僅繳出0／2／5的成績，反之T1全體選手都有不錯的發揮，上(路)/中(路)/(打)野3人各斬獲2個擊殺，下路Gumayusi及Keria的組合也有7個擊殺的進帳，最終T1順利拿下該局；決勝局，T1打野Oner的英雄「李星」挺身而出「Carry」全場，打出6／0／3的精彩表現，更在關鍵巴龍團戰中搶下巴龍，為比賽勝利奠定基礎，反之GEN.G的下路依然熄火，在缺乏火力支持的情況下，只能將勝利拱手送給T1。本場比賽，兩隊都是LCK最頂尖的隊伍，今年春、夏兩個賽季雙方已交手過4次，每次都是T1拿下勝利，而這第5場的比賽，依然還是看好T1能拿下勝利。