西班牙19歲小將阿卡拉茲加菲亞(Carlos Alcaraz Garfia)經過了上周的漢堡公開賽以後，世界排名來到生涯新高的第5，這是二十一世紀以來第2年輕的球員擠身世界前5之列(上一位達成如此成就的就是同為西班牙的名將納達爾(Rafael Nadal)，納達爾在2005年僅18歲就闖進世界前5)。其實加菲亞本週是有機會來到世界排名第4的，可惜他在漢堡公開賽意外敗給義大利好手穆塞蒂(Lorenzo Musetti)，因此想要排名更進一步得再等等。

納達爾和加菲亞這兩名西班牙好手可以說是今年表現最優秀的網球球員，他們今年截至現在分別以92.1%(35勝3敗)以及86.7%(39勝6敗)的勝率傲視群雄，兩位今年也各自拿下了4座ATP冠軍(納達爾是墨爾本公開賽(硬地)、澳網(硬地)、墨西哥公開賽(硬地)以及法網(紅土)；加菲亞為里約公開賽(紅土)、邁阿密大師賽(硬地)、巴塞隆納公開賽(紅土)以及馬德里大師賽(紅土))，看得出來加菲亞與前輩納達爾一般，特別喜歡在紅土球場出賽，將來很有機會承襲納達爾的意志與紅土之王的名號。

納達爾本週休兵未出賽，加菲亞選擇出征位於克羅埃西亞的烏馬格公開賽，身為上一屆的冠軍，加菲亞本屆依舊是最被外界看好奪冠的選手，值得注意的是上一站漢堡公開賽在決賽以2:1(6-4,6-7,6-4)擊敗加菲亞的義大利好手穆塞蒂也有出賽烏馬格公開賽，分屬籤表上、下半部的兩人很有機會相隔一週異地再次爭冠，若是兩人再次碰頭，看好敏捷度和爆發力都略勝一籌的加菲亞可以順利復仇奪冠。