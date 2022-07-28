職籃T1聯盟「Wish列車」到嘉義縣致贈球衣，縣長翁章梁（左三 ）代表接受。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

職籃T1聯盟「Wish列車」到嘉義縣新塭國小，指導小朋友的球技。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

職籃T1聯盟「Wish列車」到嘉義縣新塭國小，小朋友認真學習球技。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

T1職籃聯盟攜手台灣運彩做公益，「T1 Wish希望列車」28日開進嘉義縣布袋鎮新塭國小，聯盟會長錢薇娟與陳靖寰、呂濟而等人職籃球星教小朋友投籃、聊球經，激勵偏鄉孩子的籃球夢想，縣長翁章梁稱讚小朋友賽球表現出色，也肯定聯盟帶給孩子們鼓勵。

翁章梁讚許新塭國小籃球隊去年成立以來短短1年內，挑戰全國賽就獲得第5名，成績亮麗，他說，很高興新塭國小是「希望列車」的其中一站，職籃明星球員下鄉來跟小朋友互動，是難得的經驗，會成為孩子們永遠的美好記憶，還能激發他們對籃球運動的熱情，期待小球員們未來能發揮潛力，爭取更好的戰績。

錢薇娟指出，去年疫情最嚴峻之際成立了「T1聯盟」，聯盟的理念就是要擴大職籃運動的效應，不只是做職業運動的聯盟，還要取之社會、用之社會，找到更多熱愛運動、熱愛籃球的人才，促進籃球運動的發展。

錢薇娟說，今年「希望列車」巡迴宜蘭、花蓮、嘉義等3個縣市，一路下來發現偏鄉資源十分稀少，非常辛苦，台灣很小，但很多地方還不曾去過，謝謝翁縣長支持，讓他們真正深入在地，今年是T1第1年，希望第2年到更多地方投入更多資源。

T1職籃聯盟攜手台灣運彩做公益，「T1 Wish希望列車」，下鄉推廣基層籃球，28日到新塭國小致贈籃球與球衣，球星們指導小球員傳球、上籃等動作，孩子們見到球星好開心，認真學投籃，在球場上綻放天真又充滿活力的笑容。