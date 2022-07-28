1名網友日前收到南投紫南宮的來信，信中稱他在5年前曾向廟方借600元發財金，希望他早日還願歸還，但他傻眼說根本沒借過，猜想應該是借的人「填錯地址」；文章曝光，其他網友紛紛留言「神明錢也敢欠？還欠那麼久」、「土地公紅單」、「難怪沒發財」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前收到南投紫南宮管理委員會的來信，信中稱他在民國106年4月30日向紫南宮的福德正神祈求600元發財金「或因忙碌，生意昌隆，不暇前來還願，本宮誠盼有限廟本可足輪借大眾，以使人人得福」，廟方希望他還願歸還發財金。

網友收到南投紫南宮來信，信中稱他在5年前曾向廟方借600元發財金，希望他早日還願歸還，但他傻眼說根本沒借過，猜想應該是借的人「填錯地址」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

但該網友說他當時根本沒有到紫南宮借錢，質疑是該借錢民眾「填寫錯地址」，導致信件寄到他家中，他也笑說原來發財金沒還也是會被催繳，勸該民眾快去繳錢吧。其他網友紛紛留言「大概有人不知道借的當下都是有寫借據的」、「神明錢也敢欠？還欠那麼久！」「會寫錯就代表不會還，更何況也5年了」。

據紫南宮網站資料顯示，民眾若親自到廟裡還金，需攜帶身分證件或求金的紅包袋，並裝上還金金額，交由廟方人員處理；如果不便親自到場，也可以透過郵局現金袋寄回（要附上紅包袋、姓名、聯絡電話、身分證字號）。