去年收攤的微風廣場國賓影城，在歷經半年多籌備終於宣佈合作方是SONY，跨足直營「微風影城」，並預計29日搶先美國2天首映暑假壓軸大片「子彈列車」。

而根據影城業界了解，去年10月國賓影城撤出消息一出，即有不少影城積極與微風集團洽談，但微風方面並未有與其他影城業者合作打算，且條件相對偏高，集團決定直營自己來。

微風廣場持續拓展獨特服務，7-10樓全區大改裝特別打造「Breeze MEGA Studio」，結合藝文展演空間打造出沉浸式體驗以及提供有別於以往讓消費者體驗最新、最獨特、最多樣化的選擇。

其中Breeze MEGA Studio內7-8F影廳空間，微風集團攜手索尼影業共同打造「微風影城SONY PICTURES影廳」，並搶先美國2天將首映暑假壓軸超狂動作鉅作「子彈列車」於微風影城SONY PICTURES影廳搶先放映。

因疫情衝擊，國賓影城陸續在2020年底結束中和環球店、2021微風廣場店十月因租約到期也結束營業，台中國賓影城也在去年一度受疫情嚴重衝擊，暫停營運。