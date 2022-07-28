民進黨台北市長參選人陳時中先開啟「內湖交通」議題戰場，與台北市長柯文哲互槓，陳時中後提自己是「市民」，應該市長來想方法，遭質疑未提出具體解方。黃珊珊今於臉書表示，陳時中解方只有「換人做做看」，恐怕市民也不會買單，也強調陳是候選人不是一般平民，如果提不出詳盡的解方，那就先好好用功讀書吧。

黃珊珊表示，自己作為港湖20多年的議員，內湖的交通問題，沒有人比她更了解。簡單說，就是一個能容納6萬人的地方，裝了超過15萬人，這就是柯P過去所說的「都市計畫失敗」。

黃也強調北市府做了很多努力，不只設置智慧號誌，縮短文湖線班距，拓寬成功橋及港墘路，打通所有交通瓶頸，此外，也興建大量的社會住宅。黃提及，民進黨歷屆北市候選人都提出「遷建松山機場」政策，但民進黨身為執政黨，從中央政府從交通部到國防部，態度始終曖昧不明，連期程都沒有。

黃珊珊最後呼籲中央政府積極表態，另大酸陳時中是候選人不是一般平民，如果提不出詳盡的解方，那就先好好用功讀書吧。

而黃珊珊的子弟兵，民眾黨港湖區擬參選人陳宥丞也表示，面對內湖交通問題，陳時中表示會去拜會相關後援會，「拜託，別開玩笑了！你口中的內科後援會，我們已經共同努力並肩作戰了10多年」，並大酸陳時中專業的問題，給專業的人處理；門外漢拜託不要來湊熱鬧，拖市政的後腿。