中共中央25日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。中共總書記習近平主持座談會並發表講話強調，綜合判斷，大陸發展仍具有諸多戰略性有利條件，經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變。疫情防控及穩經濟要一體認識、一體落實。

中共中央政治局常委李克強、汪洋、王滬寧、韓正出席座談會。李克強受中共中央委託通報上半年經濟工作有關情況，介紹關於下半年經濟工作的有關考慮。

習近平表示，今年以來，統籌疫情防控和經濟社會發展，進行大上海保衛戰，疫情防控經受住了武漢保衛戰以來最嚴峻的考驗，經濟社會發展取得新的成績，全國上下付出了艱辛努力，成績值得充分肯定。在看到困難的同時，也要看到危中有機，只要保持戰略定力、堅定做好自己的事，是完全能夠化險為夷、化危為機。

習近平強調，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求是一個整體，要一體認識、一體落實、一體評估，鞏固經濟回升向好趨勢，力爭實現最好結果。要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作。要堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零，堅持外防輸入、內防反彈。

宏觀政策要在擴大需求上積極作為，財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足，保持流動性合理充裕。要提高產業鏈供應鏈穩定性和國際競爭力，優化國內產業鏈佈局。要落實國家總體安全觀，強化糧食安全保障，提升能源資源供應保障能力，保持金融市場總體穩定。要以改革開放為經濟發展增動力。要扎實做好民生保障工作，著力保障困難群眾基本生活，做好高校畢業生就業工作。