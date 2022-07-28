變性網紅罔腰過去和鳳梨交往，分手後她突然在社群網站PO出巨肚照宣布懷孕，消息震驚全台灣，更驚動高雄市衛生局介入調查，事後才PO文道歉表示自己沒有懷孕，近期她和男友阿猴已經結婚，表示正在裝潢新房，曬出照片中擺滿許多名牌包包、衣物、香水，畫面讓網驚訝「還以為是百貨專櫃」。

罔腰近日在社平台分享新家裝潢，目測空間寬敞，天花板還掛著水晶吊燈，看起來非常豪華，她也表示：「裝潢完後是我喜歡的風格，超大收納。」櫃子中擺放許多名牌衣物、包包，甚至還有一整櫃的香水瓶。釋出照片後引起許多網友討論「不說是家還以為是哪裡的百貨專櫃勒」、「香水超多」、「整齊又漂亮」、「好羨慕的香水櫃」，罔腰也自豪回應「是不是像小型漢神」。

不過雖然乍看很完美，罔腰親自揭新家缺點：「木頭貼片基本上都翻起來了，不然就是櫃子不齊的，傻眼」，罔腰表示小瑕疵只能等事後再收尾處理，自己會「繼續買的包，穿美麗的衣服，噴我喜歡的香水。」

罔腰曬出新家裝潢。（圖/罔腰FB）

罔腰花錢一向豪邁，先前曾去火鍋店用餐點了一桌美食有和牛及帝王蟹等，吃完結帳金額竟19163元，讓她和尪都驚呼「嚇到了！」對此，罔腰看到帳單也嚇到，「我只是吃個火鍋，怎麼像去走店(酒店)一樣，直接驚恐一次，不過真的好吃啦！他(老公)還問我，我之前跑男模店價格也這樣嗎？我說還更高。」