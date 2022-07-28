張文潔（左）送陳時中（右）扁擔，要他扛起台北市長，自己則扛起爸爸的重擔。（黃婉婷攝）

台北上海雙城論壇上周落幕，北市議會認為柯市府違反共機、共艦擾台，不得動支預算舉辦該活動的但書，遭跨黨派議員怒轟藐視議會，決議凍結雙城論壇的相關支出要市長柯文哲「自行埋單」。民進黨台北市長陳時中28日表示，自己當市長後會聽議會的話、接受監督，還酸說雙城論壇1.5小時花95萬卻沒成果，這些都是浪費。

陳時中晚間出席北市議員參選人張文潔所舉辦的地方見面會，致詞時他先是感謝黨部主委張茂楠的幫忙，雖然張自稱「功成身退」，但現在是「功成但身不能退」，還要繼續幫助我，也讚張茂楠女兒張文潔相當成熟，希望選民支持、讓她能成功接棒。

陳時中說，張茂楠任里長12年、議員16年，現在要將28年的功夫灌給女兒張文潔，現在武功練成要出山幫大家服務，還說張文潔有青少年的活力、女性的堅持和毅力，這些特質是對國家、社會非常重要的元素，從總統蔡英文身上就看得到，相信青年媽媽參選也會提出相關社福政見。

話鋒一轉，陳時中提及，他若當市長一定會聽議會的話、有分寸，強調議會是要監督市長做對事情，不要事情一直做但不是大家需要的，變成亂做，今天他就聽到一件很典範的事情，就是「市議會95萬要叫誰自己出？」，正因缺乏互相尊重，導致大家都很尷尬，暗酸柯文哲因不顧議會但書堅持辦雙城論壇，導致支出遭議會凍結。

陳時中認為，雖說95萬經費不是很多，「但是你辦一個會又辦不成功，1.5個小時花95萬，成果都沒有，有什麼成就也沒人知道，議會還要開協調會，這些都是浪費」， 林林總總加起來，就讓市政變慢，所以他才說台北市政停滯了，如果不是台北人不會說這句話，但只要是台北人都會說，因爲不甘心。

陳感嘆，台北條件那麼好，厲害的人這麼多，基礎建設也不差，為什麼發展比人慢，捷運8年下來沒半條，這也是一種慢，現在依舊看不到方向，說起市政問題，又要牽拖松山機場遷建，都8年了如果有這種計畫、想法，早就要提出來討論。

陳說自己還是要強調，要有肯負責不牽拖的政府，他自己的人生哲學就是盡責，互相尊重合作把事情做好，做市長必須要讓社會力合作，他一定會傾聽民意，帶著尊重的心，認真聽大家的需要，找出對地方發展最好的路，發揮有市長會做事、市政起飛，讓大家看見不同的台北市，把台灣帶入世界舞台。