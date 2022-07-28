搶父親節餐飲商機，海霸王集團宣布，旗下四個餐飲品牌自8月1日起至8月14日同步祭優惠，8/5前預訂，可享海霸王、甲天下台菜，打狗霸火鍋與魅麗海中庭餐廳88折優惠。前鎮水產也推出四人同行送鮭魚親子PIZZA壽司，標榜幫客人寵老爸。

海霸王餐廳台北中山店、海山店、蘆洲店、長安店，以及高雄真愛館推出六款桌席料理，售價自5,000元至1萬2000元不等，8月5日前預訂並自8月1日至8月14日內用即可享有88折優惠。五間餐廳推出各店特色菜，每一款十人桌菜皆含有九道經典料理、果汁兩瓶與精美點心及水果。

海霸王表示，桌席料理同時也提供外帶服務、提前預訂於優惠期間外帶一桌同享88折，且外帶不須10%服務費，包材費與車資另計。

父親節期間「甲天下」新台菜餐廳推出單點滿千享88折優惠，餐廳內各種經典台式菜餚紅燒肉、菜脯蛋、蔭鼓蚵、紅燒豬腳及乾煎虱目魚肚等,道道都是台菜老師傅們三十年的手藝烹調而成，近百道的台菜料理，顧客自行搭配一桌好菜，適合4-6人的小家庭前來歡慶父親節。8月5日前預訂位,即可於8/1日至8/14日內用享有單點品項滿千88折優惠。提前預訂於優惠期間外帶單點品項滿千同享88折，同時外帶不須10%服務費，包材費與車資另計。

「打狗霸」父親節推出原價3,588元的豪華海龍蝦四人套餐、8/5日前預訂位,即可於8/1日至8/14日享內用88折, 套餐包含鮮美龍蝦、豪華海鮮盤與精選肉品、精選火鍋配料與當季時蔬，最適合火鍋控的家庭前來用餐。優惠期間一套同享88折，包材費與車資另計。

父親節期間「魅麗海中庭餐廳」提供多款鮮嫩排餐，無肉不歡者可選擇11oz的霸王嫩肩牛排、鐵板霸王雞腿排及大份量梅花豬排，海鮮控則有鮮嫩原塊鮭魚排、經典龍蝦饗宴可選擇。另還有海陸雙享的魷魚海陸雙拼（拼雞腿排或是梅花豬排），排餐每客398元+10%起, 除可選擇不同主餐一份外，另含SEMI BUFFET無限享用, 8/5前預訂位可於8/1-8/14內用4人同行排餐享88折，

「前鎮水產」海鮮火鍋吃到飽、提前預訂四人同行送現點現做鮭魚親子PIZZA壽司一份。「前鎮水產」今夏推出3.0新菜單, 主打豐盛海鮮火鍋吃到飽, 每人只要598元即可大啖10款產地直送海鮮火鍋、6款精選肉品無限供應、各式火鍋配料與當季時令蔬菜及台味自助吧任民眾無限享用。另外，加價購50元即可享生魚片吃到飽(鮪魚/旗魚) 提前8/5前預訂位可於8/1日至8/14日享內用四人同行（限成人）即送原價258元的鮭魚親子PIZZA壽司一份。