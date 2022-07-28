統一超（2912）28日公告參與招標，砸下高達60億元，成功取得桃園航空城土地。由於剛得標，統一超表示未來會進行整體規劃，以發揮集團最大效益，詳細用途未定。

桃園航空城首批推出「桃園航空城優先產專區」標售案今天開標，引進統一超、星宇航空、藥華、大樹醫藥、健策、中華貿易、力歐新能源等企業進駐，總投資規模超過200億元。

統一超為得標者之一。統一超主管表示，公司確實滿積極爭取這次桃園航空城計畫的土地競標，結果今天出爐，統一超順利取得桃園航空城計畫優先產業專用區H基地的不動產，土地面積84,370平方公尺，交易對象為桃園市政府及交通部民用航空局，換算每平方公尺單位價格約71,115元。

至於取得目的？由於才剛得標，未來公司會做整體規劃，考量業務上的發展需求，希望能發揮集團最大效益。

在此之前，統一超昨天也剛斥資7.19億元，買下台中市北屯區近600坪土地，每坪單價約120萬元，創區域新高價。由於該土地位在台中機捷附近，房仲業者推測，統一超很可能規劃開發超商旗艦店或複合式商場，與周邊的全聯大型複合店、大地商場、好市多二店等一較高下，而且也可以形成集市效果，擴大區域生活機能。

只是統一超接連兩天大動作獵地，已引起外界高度好奇。

在此之前，今年3月，統一超母公司統一也宣布投下10.3億元，向巨泉鑄造公司買下桃園楊梅7,196坪土地，擬作為集團倉儲物流園區及生產製造使用。此為統一集團物流布建的其中一環，統一集團為強化物流布局，擬在全台北、中、南、高打造全新的複合式大型物流園區，除了在台南新市的物流園區2月已經開工，目標2024年完工營運，桃園楊梅成為下一步。

由於統一集團最近剛宣布投資290億元，吃下台灣家樂福所有股權，未來除了統一超原本就是台灣超商龍頭，再加上家樂福的超市、量販據點，「全通路」布局成形，未來可能還會有更多的配套投資動作。