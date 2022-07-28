張晨光飾演五門之一的門派之首周裘海。（愛奇藝國際站提供）

許凱、鍾楚曦被封為「運氣無雙CP」。（愛奇藝國際站提供）

最新陸劇《迷航崑崙墟》，由陸劇男神許凱搭檔大勢女星鍾楚曦，許凱一登場便穿著黑色深V西裝，因為飛簷走壁而被汗水漸漸浸濕的瀏海看起來相當性感，下一秒再換上白色西裝外套，民國正裝造型更是帥氣，多段打戲讓人看得驚心膽戰，播完後劇迷直呼受不了。

導演表示該戲從春天拍到秋天，最熱時攝影棚內最高溫度可達60度，許凱頂著超高溫吊鋼絲透露：「汗一直擦了又流。」散發濃厚費洛蒙的濕髮造型背後其實是辛苦的拍攝幕後。

許凱劇中飾演江湖五門天官之子「丁雲齊」，因為找尋失蹤父親而回國，一出場便交戰鍾楚曦飾演的兒時玩伴「無雙」，鍾楚曦古裝武打扮相與俐落身手在播出後備受好評，而許凱與鍾楚曦被劇迷稱為「運氣（諧音雲齊）無雙CP」，該劇甫開播就上演許凱烏龍求婚，許凱將傳家龍骨交給她保管，但殊不知傳統中，將龍骨給女方就是下聘娶親之意，而鍾楚曦的師父也同意，兩人後續婚事發展已讓劇迷等不及嗑CP。

此外，飾演鍾楚曦師父的是台灣資深演員張晨光，他在《迷航崑崙墟》開頭就有眾多戲份，他飾演五門之一的門派之首周裘海，為抓住許凱父親，號召門派弟子擺陣打架，霸氣威懾八方，許凱接到暗號趕來營救，機智破解陣法，與老戲骨精彩尬戲，張晨光更有一段談判戲碼，一秒變臉的演技光眼神就有戲，《迷航崑崙墟》演員陣容從顏值、武打場面到演技實力都不容小覷。

許凱這兩年積極衝刺演藝事業，樂得當工作狂，接連完成《迷航崑崙墟》、《尚食》等六部戲劇，每天從起床、化妝、拍戲到回家、卸妝、睡覺，工作10多小時、休息7小時反覆循環，而且他的角色不是武打就是騎馬，曾坦言身心難負荷，「人很難把生活跟工作同時經營好。尤其我們這一行，就是兩個選擇：第一，忙碌，會不停地拍戲，不停地工作，第二，回家休息。就這麼簡單。」

《迷航崑崙墟》講述民國時期以天官為首的五門之間糾葛不斷，海外歸國學子丁雲齊作為可以開啟崑崙墟寶藏的唯一傳承人，一踏進上海便成為多方勢力關注的焦點，殺機四伏，與青梅竹馬無雙踏上探尋崑崙墟寶藏之路。

《迷航崑崙墟》由《驪歌行》、《延禧攻略》的許凱搭檔《青春須早為》鍾楚曦主演，即日起每周三至周六在iQIYI國際版APP及iQ.com播出。