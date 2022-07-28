針對中美兩軍關係，大陸國防部新聞發言人吳謙表示，中方重視兩軍關係，但中方對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。至於兩軍在南海較勁問題，吳謙則直言，要求美方停止侵權挑釁，對一線兵力嚴加管束，杜絕意外事件發生。

吳謙指出今日在大陸國防部例行記者會上表示，前不久，中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成與美軍陸軍上將、參謀首長聯席會議主席密利，就國際和地區形勢、中美兩國兩軍關係及台灣、海空軍事安全等問題深入交換意見，就保持兩軍關係穩定發展、避免引發衝突對抗達成重要共識。這是一次坦誠、深入、建設性的戰略溝通。

吳謙強調，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，中方重視兩軍關係，但中方對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。對於美方的一些表態，中方聽其言，更會觀其行。美方一些人抱守錯誤對華認知，執意對華全方位遏制打壓，中方決不會聽之任之，理所當然予以堅決反制。

而談及海空軍事安全問題，吳謙表明，其根源在於美方在中國當面海空域長時間、大範圍、高強度的抵近偵察滋擾和針對性極強的軍事演訓等侵權挑釁行動。中方對此堅決反對，並採取有理有力、安全專業的措施予以堅決應對。中方要求美方停止侵權挑釁，對一線兵力嚴加管束，杜絕意外事件發生。