王童與爸爸發生「最扯巧遇」。（摘自臉書）

藝人王瞳日前前往九份勸濟堂拍攝民視台慶大戲《決勝的揮拍》，收工後準備去開車離開時，看到一隻白色比熊犬覺得超級可愛，因此決定偷拍，沒想到拍完放下手機，「竟然看到我爸！史上最扯巧遇！」因為覺得有點瘋狂，她特別在私人臉書分享此事，笑說「偷拍狗結果偷拍到爸爸的機率有多少？所以決定紀錄一下，等著每年被臉書提醒回味」。

她今受訪時表示，爸爸長期照顧餵食、救援的流浪貓「襪襪」日前生病走了，前一天才火化，爸爸隔天把襪襪放回去原處安葬。她自己則是當天中午拍完戲收工，原本還想要吃幾口飯再離開，工作人員提醒她下午有萬安演習，她擔心回家時被卡在路上，所以趕緊離開，沒想到才剛離開就因偷拍巧遇爸爸，當下忍不住驚呼：「爸！你來這邊幹嘛啊？」爸爸事後笑說：「應該是襪襪顯靈！」

王瞳第一時間其實不知道偷拍照片裡有拍到爸爸，事後檢查手機才發現，「超扯的！我媽就對我爸說，好險你沒做壞事！」

王瞳說，她爸媽近幾年成了愛貓人士，幾乎每天都會從內湖開車到九份金瓜石去餵養流浪貓，每個月花在流浪貓的錢都是5位數，「現在我回家桌上看到的不是給我吃的美食，都是貓罐頭、貓飼料！」

她說爸爸之前擔任社區主委，開始餵食附近流浪貓，餵出感情來，開始入貓坑，因為附近有流浪漢專門養狗要咬死貓，爸爸每天半夜都不睡覺，特別跑去公園守護貓咪，長達5、6年之久，本來對貓咪沒特別喜歡，突然變成愛貓狂人，現在都會跟媽媽固定去餵流浪貓、並帶牠們去結紮絕育（TNR），「要不是家裡現在還有一隻臘腸狗，他們應該已經開始養貓了」。