高雄大遠百秉持「取之於社會、用之於社會」的營運宗旨，持續積極投入各項公益活動，將個人志工行為推廣為全民公益行動，藉此發揮正面影響力，奠定企業永續發展的基礎，也為下一代創造更好的未來。

高雄大遠百店長、也是經理黃友誠表示，遠東百貨自2015年開始編製企業社會責任報告書(2022年更名為永續報告書)，藉以向社會大眾及利害關係人闡述公司在永續三大面向-環境永續(Environmental)、社會共融(Social)、公司治理(Governance)所關注的重點議題、訂立的管理方針、以及努力推動永續的成果，大幅提升企業非財務資訊揭露的透明度，促進與利害關係人有效溝通。

他們即將邁入ESG 2.0階段，員工積極投入志工服務，幫助弱勢團體及保護環境，各部門動員參與不但能夠整合單位資源，為社福團體帶來更完整的社會能量，同時藉此促進員工的向心力，有更多互動交流的機會，讓愛的力量持續延伸，未來將繼續推動志工活動，為社會公益注入企業能量。

繼六月份號召館內同仁共同參與「淨灘串連‧展愛無限」旗津淨灘活動後，本週六(7/30)攜手高雄市動物保護處、高雄市環境保護局、勵馨基金會、高雄市流浪動物保育協會、海軍艦隊指揮部共同舉辦「遠百年中慶‧公益總動員」，期望能集結民眾的力量，共同創造社會良善互助的正向循環。

高雄大遠百將於7月30日當天在一樓廣場舉辦「遠百年中慶‧公益總動員」活動，由遠東百貨贊助活動場地予中華民國高級中等學校體育總會，共同舉辦「111年全國中等學校熱舞大賽南區預賽」提供學子們一個展現自我的舞台；現場還有高雄市動物保護處及高雄市流浪動物保育協會帶來園區中的超萌毛小孩供民眾認養，同時提供寵物公費晶片植入登記及狂犬病疫苗施打；同時，也提供勵馨基金會與民眾直接面對面的公益平台，現場義賣多樣愛心商品。值得一提的是，海軍艦隊指揮部於現場設置國軍招募攤位，歡迎有志青年加入國軍的行列，相信可以充實你的人生、實現你的理想。

除此之外，高雄大遠百在接下來8月份推出一系列精彩活動，受新冠肺炎疫情影響，各地捐血中心血液庫存量紛紛告急，在七夕情人節(8/4) 與高雄捐血中心合作舉辦連續第五年的「七夕情人愛捐血」挺醫療公益活動，8月13日及8月20日還有「公益捐血嘉年華」，歡迎熱血民眾一同響應，在疫情血液短缺時期共度難關。特別的是，8月27日再次攜手高雄市政府環保局舉辦「舊衣回收好時尚活動」以及「回收達人資源回收享好禮」活動。