IC設計服務廠創意（3443）28日公告第二季財報，合併營收53.81億元，歸屬母公司稅後淨利7.60億元，同創歷史新高，每股淨利5.67元優於預期。受惠人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）等委託設計（NRE）接案暢旺，特殊應用晶片（ASIC）出貨強勁，下半年營運將優於上半年，法人看好全年獲利挑戰賺進二個股本。

創意公告第二季合併營收季增19.2％達53.81億元，較去年同期成長63.0％，毛利率季減0.9個百分點達35.2％，較去年同期提升3.4個百分點，營業利益季增31.3％達8.31億元，較去年同期成長逾2.5倍，歸屬母公司稅後淨利季增39.4％達7.60億元，與去年同期相較成長逾2.4倍，每股淨利5.67元，單季賺逾半個股本。

創意上半年合併營收98.95億元，較去年同期成長49.6％，平均毛利率年增2.4個百分點達35.6％，營業利益14.64億元，較去年同期成長近1.5倍，歸屬母公司稅後淨利13.06億元，與去年同期相較成長約1.5倍，每股淨利9.74元，等於上半年獲利已貼近賺一個股本。