民眾黨新竹市長參選人高虹安28日在臉書發文，先前曾爭取明年WBC世界棒球經典賽台灣官方熱身賽在新竹棒球場舉辦，且已爭取到第一優先評估場地，但如今球場慘況已讓計劃泡湯，順位恐被其他城市取代。

高虹安28日在臉書發文，指早在新竹棒球場開幕賽前，團隊已找好科技業贊助商，爭取2023年WBC世界棒球經典賽的台灣官方熱身賽，在新竹棒球場舉辦。

原本已成功爭取到新竹棒球場作為WBC官辦熱身賽第一優先評估場地，但沒想到新竹棒球場的慘況，讓一切蒙塵，舉辦順位也可能因此被取代。

高虹安在臉書寫道，今年6月曾與體育署、新竹市政府與林琨瀚教練會勘新竹棒球場，要求體育署和市府啟用前必須釐清問題，並督促相關單位完成整建進度，體育署也承諾會督導竹市府改善。

但會勘建議未被市府接納，沈慧虹甚至說，質疑球場狀況的人是「為了選舉謀求政治利益，片面、惡意的抹黑！」最終開幕戰後球場慘不忍睹的狀況，也讓團隊感到很失望與緊張。

高也批評，林智堅、沈慧虹領導下的市府，蓋出這種品質的比賽場地，連自己球員都不忍心讓他們下場比賽，更不要說要讓國際棒球明星們來新竹競逐。

高也說，這種場地品質，恐怕會讓球星的「獻技」變成運動生涯的「獻祭」，若外國球星因為場地問題在新竹受傷，未來台灣的棒球形象，如何在國際抬頭？

最後，高虹安仍希望WBC台灣官方熱身賽，可以順利在新竹棒球場舉辦，她也說若能在大聯盟代表來台場勘之前，解決新竹棒球場的安全問題，或許還能保有一線生機。

高虹安也說，後續會找更多國內外專家會勘，協助改善並提出建議，如果改善措施未能即時，待她當上新竹市長之後，新的市府團隊也會盡一切所能解決問題，加速改善工程，還給球迷高品質的新竹棒球場。