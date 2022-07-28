隊長岩本照主演《萌男友是柑橘色》也將上映。（愛貝克思提供）

傑尼斯男團「Snow Man」推出新單曲《Orange kiss》，也是隊長岩本照首次單獨主演的漫改電影《萌男友是柑橘色》主題曲，該曲作品圍繞著「柑橘色」氛圍，描述在夕陽餘暉中想要守護對方的戀愛心情以及自我成長，與電影內容相輔相成，是來自「Snow Man」的純愛甜蜜情歌。首週開出83萬張冠軍銷量，超越上一張單曲《Brother Beat》的78.8萬張，人氣超旺，而這2張單曲也分別包辦了日本今年單曲首週銷售榜的1、2名。

日前，岩本照出席了《萌男友是柑橘色》電影見面會，這是他確診康復後首次公開露面，他在電影中飾演一名害羞木訥的消防員，與生見愛瑠飾演的女主角萌衣展開一段純愛故事。見面會上「Snow Man」團員無預警捎來影片打氣，讓他又驚又喜。佐久間大介讚道「看完電影很感動、很多催淚的地方，而且成功打造出屬於”照”的不可思議氣氛」，之後目黑蓮也說「看得我們都心跳加速，電影中也讓人感受到生命的寶貴」，讓岩本眼眶泛淚聽完所有團員的感想後說「中間差點忍不住要哭了，嚇了我一大跳，不過很開心」，團員間的好感情不言而喻。

「Snow Man」也在官方頻道上傳一系列「萌男友」挑戰影片，每位團員挑戰在1分鐘之內抱起岩本照，各種搞笑抱法盡顯團員個性，最後還是由岩本照親自示範了單手公主抱起190公分高的Raul，超MAN的男友力讓Raul嚇到話都講不出來。《Orange kiss》明（29日）正式發行台壓版，除了贈送進口限量特典，粉絲還可憑專輯內附序號上網觀賞期間限定影片，而配合《萌男友是柑橘色》9月16日在台上映，購買台壓版就有機會抽中電影票，詳情請鎖定愛貝克思與捷傑電影官方粉絲專頁。