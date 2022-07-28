1名女網友日前發現新北某摩鐵設有多種主題房型，其中令她驚豔的是捷運主題房，房間內設有逼真的捷運車廂，連座椅、扶手、拉環都有，其他像是教室、董事長室、病房、電影院等房型一一曝光；不過有其他網友稱該旅館其實已經開很久，近期翻新後爆紅，但房間整潔度不佳，網路上評價褒貶不一。

該女網友在Dcard上發文，她日前想與男友找些刺激，於是找到新北汐止某汽車旅館，該旅館主打27種不同主題房型，包含捷運車廂、格鬥擂台、病房、電影院等等，最令她驚豔的是捷運主題，車門可以主動開關，還有南港展覽館的站牌，笑說真的跟真實車廂沒有不同，而業者透露最受歡迎的是教室主題。

女網友日前想與男友找些刺激，於是找到新北汐止某汽車旅館，該旅館主打27種不同主題房型，包含捷運車廂、格鬥擂台、病房、電影院等等。（翻攝自該摩鐵臉書粉專）

而該旅館的臉書粉絲團也陸續曝光不少主題房型，像是捷運主題房內的車廂，座椅、扶手、拉環幾乎一模一樣，還有檳榔攤主題則有霓虹燈，攝影棚主題則有2個照明燈，診療室主題就擺放1張病床，其他像是教室、董事長室、便利商店、電梯、擂台、監獄、公車站等等，逼真造景讓房客超有臨場感。

不少網友留言「看到很多人說，裡面的整潔堪憂，蠻容易看到別人的毛的，目前看來評價不是很好」、「其實開很久了，記得小時候就有，感覺舊舊的」、「現代人真懂玩」、「這間開很久了，只是後來重新裝潢，才又突然變熱門」、「怎麼有點像SWAG拍片場景」、「捷運感覺很嗨」。