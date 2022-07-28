日頭赤炎炎，許多人出門在外會隨身攜帶一台小型的「手持風扇」，希望藉此消除暑氣。不過有一名日本眼科醫師實驗證實，使用手持風扇容易讓淚液蒸發，導致眼角膜喪失保護功能，出現疲勞、模糊、發癢以及疼痛等症狀，小小一個舉動潛藏危險因子，使用時千萬要特別注意。

根據日本媒體《週刊女性PRIME》報導，眼科醫師有田玲子指出，眼睛前端的「眼角膜」是眼球纖維膜最前端透明，稍微突出的圓盤狀薄膜部分，富含感覺神經末梢，通常受到油脂以及水眼分保護，倘若眼睛長時間被風直吹，會導致淚液快速蒸發，更讓眼角膜受損的風險提高，伴隨而來的常見症狀有：視線降低、眼睛疲勞、疼痛等。

有田玲子為此曾找來3名沒有乾眼症的民眾做實驗，使用手持電扇直接對著臉部吹1分鐘，並在1分鐘後進行症狀測試並測量眼睛乾燥程度，結果3人全部表示，使用手持電風扇後的1至2秒，眼淚就開始蒸發，且眼睛有明顯乾澀的感覺。

「有時眼睛感到疲勞，其實眼角膜已經早就受損了」，有田玲子表示，角膜如果受傷會出現疲勞、模糊、發癢以及疼痛等症狀，許多人常誤以為只是眼睛勞累，並沒有放在心上，一旦眼角膜受傷沒有治療，會讓眼睛的防護功能減弱，同時提高眼球感染的機率。眼睛感到不適時，建議閉眼休息，或使用眼藥水滋潤眼球，而眼藥水的使用也要特別注意，份量為每次1滴，1天3至5次為佳，避免過量使用。