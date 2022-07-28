「暖男」市長政績吹很大？高雄市長陳其邁2020年憑補選上位，曾喊出「2年拚4年」的執政承諾口號；但臉書粉專「康編碎碎念」揪出，高雄市社區關懷據點總共僅427處，在陳其邁臉書卻變成472處；還提到他市府任內動工的社宅只有114戶，之前竟誇口成1萬戶，大酸他膨風政績的方式簡單粗暴。

康編今(28日)在臉書粉專發文寫道：「不要當大家都不查資料喔！膨風邁！經查高市府社會局網站，截至7/23，高雄市社區關懷據點總共僅427處；但到陳其邁的臉書上，大筆一揮，變成472處啦！邁哥搜刮政績的技巧，就是這麼的簡單粗暴。」

「就跟上次邁哥誇口高雄社宅1萬戶，結果被抓包在他任內由市府動工的只有114戶，其他都是中央住都中心蓋的一樣。政績不難，靠湊數字就行，好一個2年拼4年，看來我大暖男的政績就跟蔡其昌的民調一樣，有張嘴，就沒問題！這很ＯＫ，很有台灣價值！」

網友也虧：「因為論文不能全抄，只好將數字變換一下啦！」、「南部人喜歡會吹喇叭的人」、「台灣價值」、「輸入太快臭了嗎」、「拼選舉最厲害啦」、「沒寫成742處不錯了，暖男無誤」、「卵男散布假新聞？趕快去告發」、「人家G賣就是暖，管那麼多幹嘛」、「好暖！」