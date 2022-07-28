華南金控子公司華南永昌證券公告，董事會通過受讓豐農證券全部營業權，事實發生日為7月28日，總價金為6,600萬元。

此次併購目的為擴大華南永昌證券之經營規模，提升營運競爭力等，預計併購後產生之效益為強化通路競爭優勢，提升經營效益。

此次併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等，將於營業讓與契約書簽訂時，給付新臺幣22,000,000元，取得主管機關核准函翌日起算2日內給付新臺幣22,000,000元，於讓與基準日翌日起算2日內給付新臺幣22,000,000元。

此次併購之對價種類為現金，資金來源為自有資金。

豐農證券於民國78年設立，公司於台中市豐原區，僅總公司一個營業據點。

華南永昌證券指出，本次受讓豐農證券全部營業權，不包含其不動產。華南永昌證券受讓豐農證券之總價金為66,000,000元。上述交易價格，已委託外部獨立專家及機構進行價值評定，並經高威會計師事務所蔡文精會計師評估，出具價格合理性之複核意見書，認為尚屬合理，並無重大差異在案。

華南永昌證券於6月16日即公告，董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」，即是針對此次的併購。

6月16日的併購特別委員會新任者，包含許仁壽、盧陽正、簡信男，簡歷分別為華南永昌證券獨立董事、華南永昌證券獨立董事、台灣三洋電機公司獨立董事。

依企業併購法第6條規定，公司於召開董事會決議併購事項前，應設置特別委員會，故公司於董事會決議相關併購案前即應設置特別委員會並進行相關之審議工作。另特別委員會係為因應併購案而設置，與董事會之任期尚無關聯。