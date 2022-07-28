聯電（2303）第二季財報亮眼，但股價開高走低、持續呈多空激烈交戰，摩根大通證券研判，至2023年產業下滑風險完全反應之前，股價不容易找到支撐，多家保守派法人已將目標價降至「3」字頭，偏空意見蔚為主流，樂觀派外資則看好第三季財測扮短期助力。

聯電法說會後，內外資大型研究機構多空角力依舊，保守派的瑞銀、摩根大通、凱基投顧、匯豐、花旗環球、富邦投顧等，推測合理股價都不高於40元，最低下探32元；相對地，樂觀派外資如：摩根士丹利、里昂、瑞信、高盛等，賦予的股價預期則在44～67.5元之間。最高與最低目標價相差1倍，雙邊預期可說是南轅北轍。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，儘管聯電近期獲得長約、車用與工業用需求強勁加持，聯電明年的獲利將呈衰退可能性仍高，尤其聯電客戶如：南韓三星、聯詠、盛群、智原等最近都針對庫存發表較戒慎保守看法，就算聯電目前沒看到連續性砍單出現，花旗環球研判，聯電第四季產能利用率將下滑，8吋晶圓廠將會先降到9成、甚至以下。

保守派外資對聯電所做財務模型估算，聯電今年每股純益6.67元觸頂，明年將大減四成以上，衰退至3.9元，2024年進一步下滑到3.31元。

樂觀派的高盛證券持相反意見，提出聯電改善產品組合，不像過去那麼商品化中心，而是更多利基產品，加上客戶組成也有所好轉，這次將更有能力度過庫存調整循環，呼應聯電經營管理階層對下半年產能利用率展望。