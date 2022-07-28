震旦（2373）集團旗下康鈦科技參加兩年一度的TIGAX 2022參展商展前媒體發表會，以「ESG綠色印刷，驅動永續轉型」為主題，從AI智能化出發，提供ESG綠色印刷數位轉型解決方案，引領印刷業永續轉型。

康鈦科技並於現場發表Konica Minolta全彩生產型印刷機AccurioPress C7100，搭配原廠環保碳粉技術SimitriV，使用更低的定著溫度，降低系統的能耗，有效降低CO2的排放量，提供高產能、高效率、高品質服務，落實ESG永續商模，驅動台灣印刷產業邁向永續美好未來。

AccurioPress C7100搭配印後加工設備單元可裝訂各式手冊、摺頁DM、票券及全幅海報等，為客戶提供新的產品類別，因應未來多樣化的印件需求，全自動化的印刷工作流程，可協助顧客縮短交期、創造高效生產力。此外，AccurioPress系列均通過美國能源之星與歐盟RoHS認證，有效降低CO2排放量，協助整體產業朝向ESG綠色印刷轉型，建立低碳營運模式走向永續共好新未來。

震旦集團旗下康鈦科技將於9月15～18日參加二年一度的台北國際印刷機材展，在現場展示最新數位印刷系統，包含數位標籤印刷設備及印後加工設備、高產能印刷設備、少量打樣設備、UV噴墨印刷成品等，提供各式最新技術印刷設備解決方案，帶領台灣印刷產業迎向ESG數位轉型之路。