全國電子（6281）對ESG、社會關懷不遺餘力，在邁入夏天炎熱的用電旺季，與面對電費漲價，讓更多消費者有感替換節能家電的必要性，為吸引更多人關注節能議題，與幫助需要庇護與關懷的家庭過酷暑，打造幸福居家，全國電子落實品牌概念「用心揪感心」，特別攜手韓國優質家電品牌LG、台灣科技品牌大廠Acer與生活家電品牌恆隆行（Dyson），自4月起推動「你購物我捐款、百萬公益金」活動。

活動期間凡於全國電子購買LG、Acer、Dyson三大品牌指定商品，全國電子就捐贈100元愛心公益金，累積捐贈公益金超過80萬元，將分別捐予荒野保護協會與勵馨社會福利事業基金會，保護台灣土地、推動點亮家庭幸福，落實全國電子回饋在地的決心。

另外響應政府環保政策，全國電子也持續提供四機回收社區服務，更領先業界獨家推優惠，購買綠色節能商品可集點換購物金，邀請全民加入環保集點行列；此外，全國電子回饋社區、關懷在地，全國電子預見未來親子共學體驗活動將於8月20日在台中、8月27日在桃園正式開跑，邀請大小朋友一起認識環保標章、學習3C小知識，同時也減少親子世代3C知識落差，做到真正揪感心的品牌精神。

全國電子行銷處協理林奕君表示，全國電子將供應商視為企業永續發展的重要夥伴，將長期累績的永續經驗，與集結支持愛心公益的力量，共同倡議分享，期待能透過共同倡議推動永續供應鏈、落實公益支持和社會參與，號召供應商夥伴共同響應，一同實現企業永續經營與落實社會關懷的目標。