男星炎亞綸過去和汪東城、吳尊、辰亦儒組成4人男團「飛輪海」，但2012年後團體已名存實亡，4人各自在演藝圈闖盪，其中炎亞綸經常在臉書上回應粉絲留言，相當親民；近日炎亞綸在臉書社團《靠北成淵》留言，讓學弟妹賺到「茶明載波」奶茶喝，事後竟有人把炎亞綸學生照上傳，本尊一看秒爆粗口。

有別於高冷帥氣的外型，炎亞綸平時和網友間的互動都很熱絡，親和力十足的性格讓人很意外；日前臉書粉絲專頁《靠北成淵》有人匿名發文，表示學長炎亞綸如果來此文留言「顏佑庭XXX」，開學日下課就在校門口發炎亞綸的手搖飲「茶明載波」鍋煮奶茶，免費給路過的成淵同學飲用。

驚喜的是，該文章真的釣出炎亞綸本人，在底下留言「顏佑庭沒牛奶」，之後還繼續留言問什麼時候開學，更特別提醒，「學弟妹們，幫我盯好40瓶（原PO允諾要請40瓶）」；而文章中另一位男主角顏佑庭也在底下留言，笑說「真的沒牛奶了」。

炎亞綸學生時期模樣曝光，遭學弟妹出賣讓他忍不住爆粗口，笑暈大票網友。(圖/ 摘自臉書靠北成淵)

成淵的學弟妹多虧炎亞綸一句話有機會免費喝到奶茶，今（28日）立刻出現一名學生匿名PO文，感謝炎亞綸讓他們有奶茶喝，還把炎亞綸學生時期寸頭模樣的照片一併上傳，再度引起熱議；結果又成功釣出炎亞綸，直接爆粗口「X！」讓大票網友都快笑暈，直呼「真是青澀」、「原來你會講髒話」。

炎亞綸在單飛後，出演過許多偶像劇，經常都被欽點為男主角，合作過不少女神；在音樂領域上，炎亞綸也一直都持續發行新作品，粉絲們都相當捧場。在前（2020）年炎亞綸創立個人品牌後，還首次擔任節目主持人，和吳姍儒、唐綺陽合作談話性節目《36題愛上你》，最後更獲得金鐘獎綜藝節目主持人肯定，證明他是全方位藝人。